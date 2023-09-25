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Новости2023.09.25 15:35

Вечеринка в Мариямполе закончилась трагически: 17-летний подросток погиб, еще двое попали в больницу

ДП
Доманте Платуките, LRT.lt 2023.09.25 15:35
Скорая помощь
Скорая помощь / D. Umbraso/LRT nuotr.

В выходные дни в Мариямполе бригады скорой помощи выезжали на один вызов за другим: подростки, собравшиеся на улице Бержу, отравились наркотиками, одного из них спасти не удалось - медики констатировали смерть 17-летнего юноши. Еще двое молодых людей были госпитализированы. Полиция возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства вечеринки, закончившейся трагедией. 

Прибыли и медики, и полиция

Как подтвердила LRT.lt пресс-секретарь Мариямпольской полиции Гинтаре Навицкайте, и полицейские, и медики были вызваны по одному и тому же адресу на улице Бержу, а первая просьба о помощи поступила после полуночи.

В ночь на воскресенье, около часа ночи, на место происшествия был вызван сотрудник полиции. Через 50 минут медики, прибывшие в квартиру на улице Бержу, обнаружили тело несовершеннолетнего (2006 года рождения), он был уже мертв. Для установления причины смерти начато досудебное расследование, однако первоначальная версия заключается в том, что подросток мог отравиться наркотическими веществами.

Представители Главного центра экстренной помощи (ГЦЭП) подтвердили LRT.lt, что медики выезжали на вызов.

"Поступил звонок о том, что в своей квартире находится 17-летний подросток, ему очень плохо, у него судороги и рвота", - сказали в ГЦЭП.

Полиция
Полиция / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В ГЦЭП уточнили, что в момент инцидента в доме находились взрослые мужчина и женщина, их личности устанавливаются.

Через несколько часов - еще две просьбы о помощи

Через несколько часов в больницу Мариямполе с той же улицы Бержу поступил еще один несовершеннолетний (2005 г. р.), госпитализированный в связи с отравлением, как предполагается, наркотическими веществами.

Третий звонок поступил на рассвете: в 5.25 час. из дома на улице Бержу в больницу был доставлен юноша 2005 года рождения, который был госпитализирован сподозрением на отравлениее наркотическими веществами.

Представители полиции подтвердили LRT.lt, что все инциденты связаны между собой тем, что помощь была вызвана по одному и тому же адресу.

"Эти события происходят по одному адресу. Дополнительной информации нет, расследование продолжается, обстоятельства выясняются", - сообщила LRT.lt пресс-секретарь полиции Мариямполе Гинтаре Навицкайте.

Основной версией смерти подростка и отравления двух молодых людей является употребление наркотиков или сильных психотропных препаратов.

Скорая помощь
Скорая помощь / D. Umbraso/LRT nuotr.

Медицинская помощь потребовалась и 13-летней девочке

Еще один случай, не связанный с этой историей, был зафиксирован, по словам официальных лиц, в субботу. Здесь прохожие обнаружили возле лестницы девочку-подростка в возрасте 13 лет в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент вновь был зафиксирован на той же улице, на улице Бержу.

«В 21.45 в больницу поступила несовершеннолетняя (2010 года рождения) с диагнозом "отравление алкоголем. Скорую помощь вызвали проживающие там люди», - сказали представители ГЦЭП.

Улица Бержу - проблемная зона в Мариямполе

Представители местных властей также подтвердили LRT.lt, что улица Бержу, которая все выходные мелькала в полицейских сводках, является проблемной.

"На улице Бержу полно проблем, такая уж улица", - сказала Неринга Женевичене, старейшина из Дегучяй.

Алкоголь
Алкоголь / D. Umbraso/LRT nuotr.

Она подчеркнула, что на этой улице, застроенной в основном общежитиями, живет много людей, не обладающих достаточными социальными навыками.

"Там есть общежитие, проблемная зона. Там живет больше подростков, они скапливаются. Не секрет, что там больше асоциальных семей, употребляется алкоголь, дети не под присмотром", - сказала Дале Сабалюнене, глава муниципалитета Мариямполе.

Скорая помощь
Полиция
Скорая помощь
Алкоголь
# Литва
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