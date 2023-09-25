Банк Luminor прекращает использование своих карт в Беларуси с 25 сентября

Банк Luminor с 25 сентября прекращает использование своих карт в Беларуси «в связи с постоянно усиливающимися ограничениями».

В Беларуси больше нельзя расплачиваться платежными картами, выпущенными Luminor Bank — это касается как торговых и сервисных точек на территории Беларуси, так и интернет-магазинов. Снять деньги с карты Luminor в белорусских банкоматах также не получится.

Напомним, с 6 сентября Swedbank перестал гарантировать использование своих карт в Беларуси. Банк заявил, что больше не сможет предоставлять возможность оплаты платежными картами в точках продаж и услуг, действующих на территории Беларуси.

Новая газета – Балтия