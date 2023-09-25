Аэропорты Москвы закрывались из-за подлёта беспилотников

В московских аэропортах вечером в воскресенье были введены ограничения на приём и отправку рейсов, предположительно, из-за ожидания российскими военными украинских беспилотников.

Временные ограничения на прием и выпуск самолётов были введены в аэропорту Внуково в 22:26 по местному времени, передаёт агентство "Москва". Примерно в то же время сначала ограничил, а потом прекратил работу аэропорт Домодедово. Несколько рейсов были задержаны в Шереметьеве, следовало из данных сайтов с онлайн-табло. Ночью 25 сентября они были открыты.

Причина официально не сообщается, но обычно такие ограничения вводят во время подлёта к российское столице беспилотников-камикадзе со стороны Украины. В этот раз о работе ПВО в Московской области не сообщалось.

О сбитом беспилотнике сообщили в правительстве Тульской области, перед этим было сообщено о закрытии над регионом воздушного пространства. Ранее вечером министерство обороны России сообщило сбитом беспилотнике "самолётного типа" в Брянской области. Очевидцы сообщали о работе ПВО в аннексированном Крыму в районе Севастополя.

В феврале 2022-го из-за российского вторжения международные авиакомпании прекратили полёты в Украину. Азиатские, белорусские и турецкие авиакомпании продолжают полёты в Россию и над Россией несмотря на то, что московские аэропорты всё чаще закрывают из-за атак дронов на город.



Единственной авиакомпанией из не присоединившейся к санкциям против российской экономики страны, стали Туркменские авиалинии, остановившие полёты в Москву из Ашхабада с августа.



Радио "Свобода"