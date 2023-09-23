По случаю Дня памяти жертв геноцида в музейных пространствах Литвы проходит день открытых дверей

В субботу Литва отмечает День памяти жертв геноцида евреев, и по этому случаю в музейных пространствах Центра исследований геноцида и сопротивления проводится день открытых дверей.

Центр напоминает, что в этом году исполняется также 80 лет со дня ликвидации Вильнюсского гетто, поэтому, проводя день открытых дверей, сотрудники центра стремятся почтить память тысяч погибших узников гетто.

В этот день вильнюсцы и гости столицы смогут бесплатно посетить музей оккупаций и борьбы за свободу, где в советское время располагалась внутренняя тюрьма КГБ.

У посетителей будет возможность увидеть помещение для исполнения смертных приговоров, экспозиции, рассказывающие об утрате независимости Литовского государства в середине XX века, репрессиях со стороны советской власти и борьбе литовского народа за независимость.

Бесплатно можно будет также посетить музейные экспозиции Тускуленского мемориального парка. Там открыта выставка «Проект – HOMO SOVIETICUS», рассказывающая о насильственном формировании «советского человека» и духовном сопротивлении. Там же можно осмотреть выставку «Остановки на крестном пути» Римантаса Идзялиса и Кястутиса Индрюнаса, а во дворе Тускуленской усадьбы развернута выставка под открытым небом «Мнимая школа мужества», рассказывающая о советской армии.