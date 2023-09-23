Прогноз министерства: новый отопительный сезон в Литве будет примерно на 20% дешевле прошлого

Предстоящий отопительный сезон будет для жителей Литвы дешевле, чем прошлый, прогнозирует министерство энергетики.

Снижение цен на биотопливо и природный газ, а также растущая конкуренция между поставщиками и рост доли биотоплива в производстве тепла позволяют прогнозировать, что в ноябре-декабре счета за отопление будут примерно на 20% ниже, чем в прошлом году.

Литовское энергетическое агентство ожидает, что в среднем цены на отопление будут на уровне 2020-2021 года и составят от 6 до 8 центов/кВтч. При этом стоимость отопления в разных самоуправлениях может отличаться в зависимости от основного вида топлива.

По данным биржи биотоплива Baltpool, теплоснабжающие компании уже закупили около 60% от необходимого количества биотоплива, а его стоимость в этом году примерно на 30% ниже, чем в прошлом.

Около 75% централизованного отопления в Литве производится из биотоплива.

Новая газета. Балтия