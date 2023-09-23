Преподаватель ЕГУ Василий Жарков: «Мы наблюдаем окончательный крах “Российской империи” на Кавказе»

Эксперты – о том, что означают для будущего Южного Кавказа последние события в Нагорном Карабахе.

Переговоры представителей Баку и самопровозглашённого Нагорного Карабаха завершились в четверг, 21 сентября, сообщают региональные медиа. Встреча прошла в азербайджанском городе Евлах, куда члены армянской делегации прибыли в сопровождении российских военных.

Об итогах переговоров, на которых должны были обсуждаться условия «реинтеграции» живущих в анклаве армян, ничего не сообщалось. Мировая общественность обеспокоена перспективами этнических чисток в регионе.

Между тем Баку ставит вопрос ребром о переходе под полный контроль Азербайджана всей территории бывшей «Нагорно-Карабахской республики», над которой Баку утратил контроль с конца 1980-х годов. Президент Ильхам Алиев 21 сентября заявил о восстановлении страной своего суверенитета над анклавом.

Переговоры стали возможными после того, как представители Нагорного Карабаха и Баку достигли договоренностей о прекращении огня. Фактически это означает капитуляцию «мятежной республики». По условиям соглашения власти Нагорного Карабаха должны, в частности, распустить свои вооруженные формирования и передать всю тяжёлую военную технику Азербайджану.

Встреча в Евлахе и не могла закончиться прорывом, считает приглашенный исследователь Центра восточных исследований Тартуского университета Борис Долгин. По его мнению, причина этого – слишком непростая ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха.

«Встреча могла дать ответ на многие вопросы, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Собирается ли Азербайджан соблюдать базовые европейские нормы в отношении компактно проживающего этнического и религиозного меньшинства? Есть ли у армян надежды на сохранение элементов национально-культурной автономии, станут ли карабахцы полноправными гражданами страны, как будет устроено местное самоуправление? Еще один комплекс вопросов связан с тем, начнется ли преследование политиков и участников вооруженных формирований Нагорного Карабаха? Публичных заявлений на этот счет пока не было – кроме выступления (Ильхама) Алиева 20 сентября нынешнего года».

Вместе с тем Борис Долгин не сомневается, что переговоры по перечисленным темам начали идти: «Как представляется, до нас в обозримой перспективе дойдут и более отчетливые, чем сейчас, сигналы об их содержании. Но это будет явно непростой разговор. Мне кажется уместным активное вовлечение в него международных структур – в частности, ОБСЕ и Совета Европы. Именно международные структуры только и могут стать гарантами сколько-нибудь удовлетворительного компромисса. На этом фоне не приходится ожидать заметного участия Москвы (в решении проблемы) – кроме общих лозунгов и попыток помешать другим игрокам».

Усиления вовлеченности России в карабахские события стоит ожидать только в случае, если удастся организовать отстранения от власти нынешнего руководства Армении, считает политический аналитик:

«Не случайно движущей силой нынешних протестов в Ереване стал именно прокремлевский блок. Москву явно не устраивает Пашинян в качестве армянского лидера. А в Ереване только в последнее время осознали, что опора на Россию не может помочь урегулированию карабахской проблемы».

Напомним, ранее сообщалось, что представители Азербайджана передали властям Нагорного Карабаха список людей, которые подлежат выдаче Баку. В перечне якобы значатся бывшие руководители непризнанной республики наряду с чиновниками и военными.

Требования Баку выдать руководителей Нагорного Карабаха – заявочная позиция для переговоров, отметил Борис Долгин.

«Азербайджанское руководство заинтересовано в установлении максимального контроля над территорией Карабаха и, разумеется, будет пытаться всячески нейтрализовать те силы, которые воспринимаются как угроза установлению этого контроля. А показательные процессы над деятелями Карабаха могли бы быть использованы для демонстрации победы Баку». Весь вопрос в том, захочется ли азербайджанскому руководству портить свою международную репутацию, резюмировал он.

Азербайджан стремится к восстановлению своей территориальной целостности в рамках международно-признанных границ, полагает историк, преподаватель Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Василий Жарков. На его взгляд, в контексте текущих военных действий в Украине это выглядит как вполне легитимная с точки зрения международного права задача.

«Если весь мир за редким исключением поддерживает идею неприкосновенности границ Украины, почему с Азербайджаном должно быть иначе? – задаётся вопросом собеседник «Голоса Америки». – В этом плане Баку решил “ковать железо, пока горячо”, и его "специальная военная операция" выглядит не в пример некоторым крайне эффективной. Думаю, всем, кто видит сегодня кадры с людьми в аэропорту Степанакерта (столицы «Нагорно-Карабахской республики»), стоит подумать о возможном в скором времени подобном будущем в Симферополе в аннексированном Крыму».

Очевидно, что Россия фактически утратила контроль над ситуацией в этом регионе, и будущее Нагорного Карабаха в большей степени сейчас зависит от единственной региональной державы Турции, и таких глобальных игроков, как США и Китай, констатировал Василий Жарков:

«Никто из них не будет выступать против стремления Азербайджана вернуть свои территории. Армянская сторона, однако, имеет шансы заручиться поддержкой западных партнеров, чтобы обеспечить сохранение своего этнического меньшинства и обеспечить его культурно-национальную автономию в пределах суверенного Азербайджана, избежав угрозы массовых этнических чисток. Сегодня это главная задача Армении. Для этого Еревану придётся постепенно, но совершенно однозначно переориентироваться на внешнеполитической арене с Москвы на Вашингтон и Брюссель, выйдя из ОДКБ и ЕвразЭС и взяв курс на сближение с ЕС и НАТО».

Этот процесс уже пошёл, подчеркнул историк. «Всё, что мы сейчас наблюдаем, можно охарактеризовать как окончательный крах “Российской империи” на Кавказе. Распад СССР в свое время начался с армяно-азербайджанского конфликта в Нагорно-Карабахской Автономной Области в 1988 году, сейчас мы присутствуем при его финальной стадии», – заключил он.

Эксперты о новых реалиях и будущем региона

Операцию вооруженных сил Азербайджана в Карабахе, которую Баку начал после сообщений об очередной гибели мирных граждан в этом районе, многие уже называют чуть ли не самым успешным военно-политическим шагом со времен Шестидневной войны в Израиле.

Наблюдатели считают, что время, выбранное Азербайджаном для операции его вооруженных сил в Карабахе , было выбрано удачно для Баку, когда, с одной стороны, внимание в мире сосредоточено на Украине, а с другой стороны, между Московой и Ереваном наметились разногласия.

Уже через некоторое время, после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил во вторник по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, «представители самопровозглашенного Нагорного Карабаха также заявили о прекращении огня, которое означало капитуляцию Карабаха, роспуск военных и передачу ими тяжёлой техники азербайджанским властям, а также начало переговоров», - сообщило «Радио Свобода».

В то же самое время пропагандистский ресурс финансируемый Кремлем RT, объявил: «Азербайджан достиг всех целей за суточную операцию в Карабахе».

Некоторые аналитики связывают последующую про-азербайджанскую реакцию кремлевской пропаганды, с неподтвержденной версией о сговоре Москвы и Анкары, в результате которого эта операция была согласована с Кремлем.

Однако в официальном заявлении Путин заявил, что «надеется добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло»

Профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович, в прошлом занимавший пост заместителя Госсекретаря США по делам России и прилегающего региона в администрации Клинтона (Stephen Sestanovich, Professor of International Diplomacy, Columbia University), считает реакцию Владимира Путина лицемерной:

«Нет другой страны в мире, чье правительство имеет меньшее моральное право, чем Россия, настаивать на дипломатическом решении этого конфликта. Что Путину остается заявить? Что этим странам опасно вести войны этнические войны, демонстрируя силу и стремясь восстановить старые границы империй? Это же смешно», - сказал он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

Как бы там ни было, очевидно, что несмотря на долгосрочные официальные соглашения между Арменией и Россией, Кремль занял про-азербайджанскую позицию, фактически оставив Ереван без «союзнической поддержки» в его борьбе за Нагорный Карабах. Однако, для многих экспертов уже становятся очевидными последствия произошедшей «сдачи» этого региона Баку. Крайне негативными они, как ни странно, могут оказаться именно для интересов Кремля.

«Слабость российского влияния, отвлекаемого фактором Украины, вызвала гнев в Армении потому, что они не получили защиты, которую ожидали от российских сил или российского правительства… США, Запад, Турция и другие страны, которые имеют гораздо большее влияние на Армению [чем Россия]», - констатировал в интервью «Голосу Америки» Ричард Вайц (Richard Weitz), директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института (Director, Center for Political-Military Analysis, Hudson Institute).

Потеря союзника, влияния на Кавказе и распад военного альянса

Скорее всего, в результате такого отношения Москвы, у Армении окончательно не останется желания оставаться в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входят постсоветские государства: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан - прим. ред.), коллективные силы которой не помогли Еревану в сложной ситуации. ЛИНК 3

Покинув и без того неустойчивый военный блок, возглавляемый слабеющей Москвой, Ереван потянет за собой Астану и других. Очевидно, что без Армении и Казахстана существование ОДКБ станет бессмысленным.

После развала ОДКБ, скорее всего, возникнет вопрос о целесообразности существования российской военной базы в Гюмри (102-ая военная база, имеющая два гарнизона, один из которых расположен в самом Ереване - прим. ред.), вслед за ликвидацией которой Россия окончательно потеряет рычаг давления на Турцию и Азербайджан, а также в целом свое военно-политическое влияние на Южном Кавказе.

В результате речь пойдет уже не только о невозможности давления на руководство Армении, но и установления каких-либо пророссийских марионеточных правительств в регионе.

Потеря рынков и удар по экономическим интересом Кремля

Москва также окончательно потеряет рынок вооружений на Кавказе и в Центральной Азии, куда уже пришла турецкая продукция, в частности их знаменитые БПЛА «Байрактар».

Очевидно также, что вслед за падением Карабаха, Азербайджан и Турция начнут ускоренными темпами реализовывать проекты строительства и ввода в эксплуатацию нефте- и газотранспортных магистралей, ведущих из прикаспийского региона в Европу, таких как трубопровод TANAP (Трансанатолийский газопровод (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline), газопровод из Азербайджана, ведущий, через Грузию и Турцию, в Грецию и на Балканы - прим.ред.) или нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД, предназначенный для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан - прим. ред.).

Перспективы урегулирования конфликта

Говоря о возможном результате переговоров при посредничестве США Ричард Вайц выразил нескрываемый пессимизм:

«До сих пор азербайджанцы, по крайней мере, давали понять, что хотят увидеть изменения в статус-кво, чему сопротивляются армяне, по крайней мере, в спорных районах. Для этого потребуется либо этническим армянам, либо правительству Азербайджана пойти на уступки. И я не уверен, что они готовы это сделать», - сказал он «Голосу Америки».

Кроме того, военные преступления участников конфликта с обеих сторон, которые, возможно, происходят и сейчас, остаются нерасследованными, и не будут прощены ни армянской, ни азербайджанской сторонами.

Наблюдатели отмечают надежду на возможную миротворческую роль США и стран НАТО в вопросе урегулирования конфликта, однако фактор сильного и авторитетного союзника по альянсу - Турции, доминирующей в регионе, может оказаться решающим.

Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута в интервью «Голосу Америки» подчеркнул, что «не только США, но и Турция, и даже страны Евросоюза, все вместе должны приложить усилия для достижения мирного урегулирования конфликта, однако, никто не должен давить»:

«Сейчас не 19-й век. Великие державы не приходят и не говорят: “Сделайте так”. Это больше не работает. Но мы можем способствовать миру, и мы говорим: “Хорошо. Мы поняли проблему. Мы вас услышали, как нам с этим справиться?” Поясните как нам двигаться вперед и мы по-настоящему сосредоточимся на движении вперед» - заявил он.

Голос Америки