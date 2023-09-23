Конференция в Вильнюсе: будущее России глазами российских и зарубежных экспертов

В Вильнюсе состоялась международная конференция, участники которой обсуждали тему «Выживет ли Россия в 2024 году?».

В Вильнюсе в помещении театра Vaidila состоялась VI международная конференция памяти Леонидаса Донскиса. На сей раз дискуссия была посвящена теме «Выживет ли Россия в 2024 году?».

Леонидас Донскис был литовским философом, публицистом и общественным деятелем, почетным доктором нескольких европейских университетов. В 2009—2014 годы являлся депутатом Европейского парламента. 21 сентября 2016 года Донскис скоропостижно скончался от сердечного приступа в аэропорту Вильнюса в ожидании вылета в Санкт-Петербург, где должна была состояться презентация его книги «Малая карта опыта».

Директор Сахаровского центра при Каунасском университете Витаутаса Великого, генеральный секретарь международной организации «Глобальная инициатива в психиатрии» Роберт ван Ворен в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» пояснил: «То, что мы сегодня делаем — это начало дискуссии, которая очень нужна, потому что будущее России важно не только для самой страны, но и для будущего Европы. Это касается нас всех. Сегодня настроения у людей не очень оптимистичны, мы понимаем – изменения произойдут не скоро, возможно нас ждут еще худшие времена, но надо думать, как можно помочь россиянам изменить свою страну, чтобы не было угрозы для соседних стран и это – самое главное».

Роберт ван Ворен / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

По мнению инициатора конференции, нельзя переоценить вклад Леонидаса Донскиса в становление литовского государства после возвращения независимости страны. «Он литовец еврейского происхождения, и очень много делал для того, чтобы в этой стране установилась толерантность, чтобы помирились литовцы и еврейское сообщество. Но он и тот, кто открыто говорил о том, что свобода не бывает бесплатной, за нее ежедневно надо бороться. Мы слишком часто говорим, что у нас есть права, но забываем про обязанности. Мы все можем создавать правовые сообщества, но мы можем их и разрушать, ведь разрушать гораздо легче и быстрее, чем создавать».

Роберт ван Ворен был дружен с Леонидасом Донскисом, который и пригласил его в Университет имени Витаутаса Великого в Каунасе. «У нас были большие планы и то, что мы с ним обговаривали и придумывали, мы сейчас стараемся делать. Для нас Леонидас всегда рядом, потому что наши совместные планы развиваются и претворяются в жизнь», - подчеркнул директор Сахаровского центра при Каунасском университете Витаутаса Великого.

С приветственным словом от Министерства иностранных дел Литвы выступил Лауринас Йонавичюс.

Лауринас Йонавичюс / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Прежде всего он отметил, что в его стране люди любят и почитают свободу. Перейдя в теме войны в Украине, он подчеркнул, что Россия должна потерпеть поражение и ответить за агрессию против мирного соседнего государства. А россияне должны обрести свободу с тем, чтобы выбирать свою судьбу, не будучи подверженными пропаганде.

«Это условия нашего выживания, мы должны помочь россиянам пройти этот путь. Мы молчали, когда власть в России сажала в тюрьмы по политическим мотивам, когда убивала людей, свободы, когда она вторглась в Грузию. Мы решили не брать на себя ответственность, мы не сделали ничего чтобы предотвратить вторжение, потому что считали, что “мы не украинцы”. Свобода – это испытание, которое мы должны проходить ежедневно. России желаю выжить и победить имперскую ментальность. Свободу надо завоевать», – подчеркнул представитель МИД Литвы.

И добавил, что война закончится тогда, когда Россия не сможет посылать своих сыновей на убой. «В России есть огромный творческий и интеллектуальный потенциал. Россия может стать нормальным государством, но только после полного банкротства нынешней системы. Это произойдет через 10–15 лет», - считает Лауринас Йонавичюс.

Дух Нюрнберга и российский имперский комплекс

Исследователь-публицист, дочь Елены Боннэр, в прошлом - директор Сахаровской программы Дэвис-центра при Гарвардском университете Татьяна Янкелевич во время своего выступления отметила, что Сахаровские слушания всегда были самостоятельными и отражали контекст событий. «Их организовывали не государства. Чтения были частью единого транснационального процесса, все они были связаны между собой. Это были мероприятия, которые оставили мировой след. Они открыли глаза на беззаконие, творящиеся в СССР, они приобрели легитимность и в них стали принимать участие мировые лидеры», – напомнила Татьяна Янкелевич.

Татьяна Янкелевич / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Сахаровские слушания были возобновлены по ее предложению в 2018 году, потому что к тому времени угрозы правам человека со стороны путинского режима стали вполне очевидными.

«Сегодня мы имеем беспрецедентную ситуацию по нарушению прав человека, нужно не только наказать виновных в происходящем, но и предотвратить их проявление. Цивилизация не может их игнорировать, иначе она не выживет. Дух Нюрнберга должен помочь осудить уголовные проявления и преступления против человечности, военные преступления в ходе вторжения России в Украину. Преступления, совершенные российскими военными в Буче и Мариуполе, Попасной, и так далее являют собой неимоверные примеры жестокости и насилия и подпадают под военные преступления и преступления против человечности», - убеждена исследователь-публицист.

Она также напомнила, что Международный уголовный суд имеет полномочия осуждать по фактам геноцида, военных преступлений, нарушений законов войны, масштабных преступлений против гражданского населения.

«Все эти преступления совершались, но ни Россия и Украина не ратифицировали Римский статут. Если Украина присоединится к нему, то у нее больше шансов предъявить обвинения», – подчеркнула Татьяна Янкелевич.

В перерыве между сессиями корреспондент Русской службы «Голоса Америки» поинтересовалась у нее, что может сделать российская политическая эмиграции для продвижения создания Международного трибунала по военным преступлениям России в Украине?

В ответ собеседница отметила, что нынешняя российская эмиграция не всегда является оппозиционной по отношению к действующему кремлевскому режиму. И люди покидают Россию не только по политическим мотивам.

Татьяна Янкелевич также вспомнила о начавшейся ровно год назад «частичной мобилизации»: «Тут уж как говорится, "не до жиру, быть бы живу". И многие уехали именно от этой "могилизации". А для того, чтобы внести серьезный интеллектуальный и идеологический вклад в работу по созданию Международного трибунала, нынешняя волна российской эмиграции, которая возникла через сто лет после эмиграции, связанной с октябрьской революцией 1917 года, и которая состоит, в основном, из интеллигенции, должна изжить свой имперский комплекс.

Сейчас на эту тему идут бесконечные словесные, и не только словесные битвы. И все это - результат невероятной инфантильности и детского эгоизма».

Татьяна Янкелевич отмечает, что часто слышит разговоры об отсутствии у россиян чувства коллективной вины и коллективной ответственности.

«Но и осознания личной ответственности тоже нет. Еще в 70-е годы мы восторгались песнями Галича и думали, что мы такие прогрессивные, мыслящие, свободные, и мы принимаем ответственность: "Граждане, отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!". Куда это все делось?», – задается вопросом Татьяна Янкелевич.

И делится своими наблюдениями о том, что многие люди, уехавшие в последнее время из России, заняты, в основном, междоусобными разборками и зациклены на собственных проблемах, таких, как якобы «отмена русской культуры».

«Вы меня простите, но о какой русской культуре может идти речь, когда российские танки расстреливают беззащитных, безоружных людей?!», – восклицает она.

Что же касается Международного трибунала по военным преступлениям России в Украине, то Татьяна Янкелевич убеждена, что он должен проходить в формате публичных слушаний для того, чтобы открыть глаза в первую очередь самой России на то, что она совершила.

«Идея "Прекрасной России Будущего" уже существует в виртуальном пространстве»

О русской культуре говорил и живущий в Швейцарии писатель Михаил Шишкин, который является лауреатом литературных премий «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

В частности, он сказал, что для него очень важно говорить по-русски, потому что Путин сделал его языком убийц, но русский язык ему не принадлежит.

Михаил Шишкин / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Сейчас у меня под ногами пустота. Меня удивляет молчание многих русских. Я помню, что в 2014 году на книжной ярмарке в Сибири говорили о чем угодно, только не о войне. После 22 февраля прошлого года это молчание стало оглушительным, спустя полтора года – нестерпимым», – подчеркнул писатель.

По словам Шишкина, российская власть уподобилась царю Мидасу, но с одним отличием: все, к чему она ни прикасается – обращается в прах.

«После 24 февраля выходили на протест одиночки, где они сейчас? - В тюрьме или бежали за границу. В отечественной политической жизни есть два “времени года” - порядок и смута. Если порядок — значит находится царь. Россия занимает территорию, где время остановилось. У Пригожина было все, чтобы объявить себя царем. Россия готова для нового царя, но царь не готов. Германии повезло, что денацификацию проводили оккупационные войска. “Пост-Путины” не встанут на колени в Буче, Вильнюсе, Будапеште. Путинская война идет против Украины и России, народ безмолвствует и кладет голову на плаху - “царю виднее”», – оценивает он современную ситуацию.

Эмиграция, по мнению Михаила Шишкина, стала актом сопротивления. «Может ли русская культура существовать вне территории? Моя Россия — это страна, объявившая свободу от державного сапога. Сколько может жить язык в эмиграции? Внуки уже не говорят по-русски. Русских не хватает на третье поколение. Вернуть языку достоинство может не эмигрант, а тот, кто сидел в окопе в Украине», – подытожил свою речь Михаил Шишкин.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» спросила писателя, имеет ли, по его мнению, смысл издавать за рубежом те книги на русском языке, которые в настоящее время не могут быть напечатаны в России?

«В России сейчас можно только петь патриотические песни, или молчать, или эмигрировать. Все это было много лет назад, только эмигрировать было сложно», – начал свой ответ Шишкин.

По его наблюдению, российская власть учится на ошибках предыдущих диктатур. «Мы выросли в стране, где народ в положении рабов был нужен тем, кто наверху, поэтому была колючая проволока и сбежать было нельзя. Теперь эта криминальная диктатура построена на другом принципе - зачем им нужны эти рабы? Они продают газ и нефть и зачем делиться с “быдлом”? Поэтому границы оставались открытыми. Сейчас, с началом войны все поменялось, потому что им нужно <пушечное> “мясо". Поэтому границы закроют и "мясо" безусловно пустят в ход», – предсказывает писатель.

И продолжает, что сейчас для свободного чтения есть интернет и пока еще есть возможность жить во всемирном поле свободного русского слова, что это дает определенный шанс. «Такого во времена СССР не было, и это шанс для русской культуры жить в виртуальном пространстве, которое независимо от державного сапога. Идея "Прекрасной России Будущего" на самом деле уже осуществилась, просто она существует в виртуальном пространстве. В ней нет паспортов, нет Путина и Пригожина, но там есть вся русская культура и мы все, вне зависимости от того, где мы физически находимся, являемся телом этой новой России. Русская культура там, где ее производители и потребители. Это может быть Израиль, Аргентина, Япония или Литва, мы все находимся в этой Прекрасной России Будущего. А реальной "Прекрасной России Будущего" наверное и не будет», – пессимистично замечает лауреат литературных премий.

По его мнению, Россия аккумулировала такое количество зла, что наказание неизбежно грядет. «За этот год я остро почувствовал, что именно Казимир Малевич имел в виду, рисуя свой знаменитый "Черный квадрат". Художник чувствует будущее, а что было в его будущем? Первая Мировая война, чудовищная бойня Гражданской войны и ГУЛАГ. Сейчас такие же ощущения от России», – подытожил Михаил Шишкин.

«Будущее России будет зависеть от того, как закончится эта война»

Одна из сессий в рамках конференции называлась «Вспоминая Андрея Амальрика». И это вполне закономерно, ибо тема конференции перекликалась с историко-публицистической книгой Амальрика "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?". Книга была написана в 1969 году, и тогда же была издана на русском языке в Амстердаме и в переводе на английский язык в Нью-Йорке. В июле 1976 года автор был вынужден эмигрировать из СССР, а ещё через четыре года погиб в автокатастрофе в Испании.

Одним из ключевых докладчиков этой сессии стал бывший директор Русской службы «Радио Свобода», итальянский журналист и публицист Марио Корти. По его воспоминаниям, 15 октября 1976 года Андрей Амальрик выступал в эфире итальянской телекомпании RAI, и Корти был там синхронным переводчиком. Это было их первое знакомство, а впоследствии они виделись несколько раз в разных странах. В последний раз – в сентябре 1979 года.

«Текст его книги обсуждался политологами и советологами по всему миру. Советский режим переживал тогда естественный процесс старения и показывал признаки дряхлости. Амальрик предсказывал объединение Германии, распад СССР и присоединение стран Балтики к Европейской федерации. Жизнь показала, что некоторые его предсказания были неверными, но это была пророческая книга, и сейчас детали уже не важны», – отметил в своем выступлении Марио Корти.

Участники конференции / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Позже, во время разговора с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он добавил: «Андрей Амальрик предсказал конец СССР. Он несколько ошибся – дата не та, год не тот, последовательность событий другая, но на самом деле его пророчество сбылось.

Будущее России будет зависеть от того, как закончится эта война. Я думаю, что она не скоро, но закончится победой Украины. Надеюсь. И надеюсь, что будет больше поддержки со стороны Запада, по сравнению с тем, что делается сегодня. Должна быть некоторая интенсификация этой поддержки».

Говоря о попытках некоторых регионов России вернуть себе независимость, Марио Корти напомнил, что Татарстан пытался ввести у себя латиницу и там еще после Перестройки появились некоторые тенденции к автономии. Но не получилось. Как и на Кавказе, где всегда вопрос автономии стоит очень остро.

«Однако, если нынешняя агрессивная политика России не будет успешной, то эти тенденции появятся снова. И я не знаю, когда это будет – скоро или через несколько лет, но не исключаю, что эти тенденции к автономии, независимости со стороны республик, центробежные силы, которые всегда существовали, но были вялотекущими, могут выйти наружу», – считает итальянский публицист.

«Россия останется Россией, с ней надо будет каким-то образом иметь отношения»

Политолог Николай Петров выступал в рамках секции «Сможет ли Россия выжить как единая страна, или распад неизбежен?», которая тематически перекликалась с книгой Андрея Амальрика.

Он, в частности, отметил, что распад любой империи неизбежен, хотя пока нет признаков того, что Россия ослаблена. «Модель России основана на несправедливом распределении. Есть три региона, получающие выгоду, а остальные страдают от нехватки средств. Этнические русские составляют 80% и в национальных регионах русские преобладают. Путин стал укреплять правоохранительные органы на местах, и их контролирует центр. Россия не федерация, а унитарное государство», – считает эксперт.

По мнению Петрова, распад России неизбежен, но это будет мягкий процесс, который повлияет на весь мир.

В своем комментарии для Русской службы «Голоса Америки» Николай Петров так развил эту мысль: «Я вижу проблему в том, что на Западе вообще нет реальной стратегии в отношении России, а есть скорее такие надежды, за которыми удобно прятаться, что либо Россия распадется и проблемы исчезнут, либо Путин уйдет так или иначе и все рассосется. А вместо этого, конечно, надо вырабатывать стратегию, рассчитанную на то, что та ситуация, в которой мы оказались сейчас, включая войну в Украине, может длиться очень долго. И когда бы и чем бы она ни закончилась, Россия останется Россией, с ней надо будет каким-то образом иметь отношения и поэтому надо не действовать реактивно, как мы это видим сегодня, а вырабатывать разные сценарии, разные варианты стратегии, в том числе, может быть и такой, который понадобится, если и когда будет происходить дезинтеграция России».

Голос Америки