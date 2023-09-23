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Новости2023.09.23 07:05

Bloomberg: Еврокомиссия за начало переговоров о членстве Украины в ЕС

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.23 07:05
Флаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза / AP nuotr.

Европейская комиссия намерена в октябре рекомендовать ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. При этом Еврокомиссия может в качестве "промежуточных шагов" потребовать от Украины прогресса в ряде областей, в частности в борьбе с коррупцией.

В прошлом году ЕС определил семь критериев, которым должна соответствовать Украина для начала переговоров. Власти Украины признают, что не все эти требования к октябрю будут выполнены.

Украина получила официальный статус кандидата в члены ЕС осенью прошлого года, наряду с Молдовой. Многие наблюдатели рассматривали это решение в том числе как знак поддержки Украины перед лицом агрессии со стороны России. Начало формальных переговоров о вступлении в ЕС - не менее серьёзный шаг. Как правило, между получением страной статуса кандидата и началом переговоров проходит немало времени. Например, Северная Македония стала кандидатом в 2005 году, а переговоры начались только в 2022 году.

В случае, если Еврокомиссия даст рекомендацию начать переговоры с Украиной, это решение должны одобрить лидеры стран ЕС на саммите в декабре. Как подчёркивает Bloomberg, пока нет уверенности, что согласие дадут все лидеры - в частности, неясна позиция Венгрии, у которой напряжённые отношения с Украиной.

Сами переговоры, как правило, идут несколько лет. В их ходе определяются меры, которые необходимо принять той или иной стране для соответствия стандартам ЕС в более чем 30 сферах. Государство-кандидат должно будет внести изменения в законодательство и правоприменительную практику.

Большинство стран ЕС высказывалось за начало переговоров с Украиной, признавая при этом, что сейчас эта страна не соответствует критериям членства в Евросоюзе.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил в пятницу в интервью британской газете Guardian, что считает Украину заслуживающей членства в ЕС, хотя ее путь в эту организацию будет непростым, и для его успешного окончания Киеву необходимо провести еще множество реформ.

Боррель отметил, что говорить о членстве Украины в ЕС сейчас нереально, так как страна находится в состоянии войны, и в случае ее приема была бы единственным членом союза, являющимся "чистым бенефициаром".

В то же время, по словам Жозепа Борреля, принятие Украины в ЕС в перспективе означало бы "конец сонной сиесты", наступившей в вопросе расширения Евросоюза. Кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются восемь стран, Грузия и частично признанное Косово подали заявки на вступление, которые пока не одобрены.

Радио Свобода

# В мире# Украина
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