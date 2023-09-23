Ландсбергис обсудил с главой СЕ вопросы будущего председательства Литвы в Комитете министров

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис обсудил в пятницу в Нью-Йорке с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич вопросы, связанные с будущим председательством Литвы в Комитете министров.

Страна будет председательствовать в Комитете с мая по ноябрь 2024 года.

Глава литовской дипломатии также беседовал с главой СЕ о поддержке Украины, подвергшейся нападению со стороны России.

"Мы высоко ценим участие Совета Европы в процессе регистрации ущерба, нанесенного Украине, и в поиске путей помощи детям, похищенным из Украины и насильственно вывезенным в Россию. На международные организации возложена уникальная миссия - остановить растущую безнаказанность авторитарных режимов", - сказал Ландсбергис.

Министр также выразил обеспокоенность тем, что в организации по-прежнему работают российские сотрудники, хотя Москва больше не является членом СЕ, и попросил генерального секретаря ускорить процесс решения этого вопроса.

Совет Европы исключил Россию из главной правозащитной организации Старого континента в марте прошлого года в связи с вторжением Москвы в Украину.