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Новости2023.09.23 07:15

На третьем конкурсе на должность гендиректора LRT претендуют четыре кандидата

B
BNS 2023.09.23 07:15
Студия телевидения LRT
Студия телевидения LRT / D. Umbraso/LRT nuotr.

В третьем конкурсе на замещение должности руководителя национальной вещательной компании LRT принимают участие четыре кандидата, подавшие документы до пятницы.

"Четыре кандидата подали документы на конкурс на должность генерального директора LRT", - сообщила BNS после окончания срока подачи документов пресс-атташе LRT Мигле Савицкайте.

Совет LRT даст оценку представленным претендентами документам на следующей неделе, во вторник.

"После заседания будут публично объявлены кандидаты, участвующие в конкурсе", - сказала представитель LRT.

О своем участии в конкурсе публично объявили нынешний генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене и доцент Вильнюсского университета Мантас Мартишюс. Информация о двух других кандидатах не была обнародована.

В то же время специалист по коммуникациям Айстис Забараускас объявил, что не будет участвовать в третьем конкурсе. Ранее он дважды соревновался на конкурсе с нынешней руководителем, но оба раза кандидаты набирали одинаковое количество голосов, поэтому конкурс пришлось повторить.

Генеральный директор LRT назначается Советом LRT путем открытого конкурса.

Совет LRT состоит из 12 общественных деятелей, деятелей науки и культуры, и избирается сроком на шесть лет.

# Литва
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