Другие русские. Эмигрировавшие россияне готовы защищать Украину с оружием в руках

Программа телевидения LRT «Наша русская улица» встретилась в Вильнюсе с несколькими гражданами России, которые не только участвуют в волонтёрской деятельности, но и хотят воевать за Украину. Однако Русский добровольческий корпус – воинское подразделение, сформированное из россиян и сражающееся на стороне Киева, – принимает в свои ряды далеко не всех.

По данным статистики, в Литве проживает более 20 тысяч россиян. Некоторые из них приехали после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но для Олега Волкова триггером стало присоединение Крыма к России в 2014 году. Давно эмигрировав из Москвы, конец февраля 2022 года он встретил уже в Вильнюсе.

Олег Волков / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Когда началась война – это просто был шок, это полное безумие было. Всем людям, которые хоть немножко в курсе ситуации, было ясно, что украинцы не сдадутся. Но не понимал этого только вождь «Россиянии», которому в красивых папочках приносили бумажки, что все поддержат. Они думали, что всё о’кей, их встретят с хлебом-солью, что все хотят в Россию, что все хотят СССР. И только будет какая-то кучка несогласных, которых привычно побьют дубинками и упакуют в автозаки. План-то был такой, а получилось всё не так», – говорит Олег.

Сейчас россиянин помогает беженцам в Литве, собирает и отправляет гуманитарную помощь и деньги в Украину. Кроме того, он подал заявление на вступление в одно из подразделений Вооруженных сил Украины, однако рекрутом пока не стал. Своих сограждан Олег призывает активнее высказываться против войны и помогать украинцам.

Война России против Украины. Ирпень / фото AP

«Любой гражданин России должен сделать некую декларацию: я гражданин России, я категорически против режима Путина, я категорически против войны, я выражаю абсолютную поддержку Украине и помогаю материально, я выражаю полную лояльность стране пребывания (грубо говоря, не собираюсь здесь тряпки с «Новороссией» вывешивать). Тогда уже и не только сам человек делает что-то, но тогда уже и всем понятно, что вот это люди, у которых есть определённая позиция, эти люди не захотели быть соучастниками военных преступлений, эти люди деятельно действуют... Пока этого, к сожалению, нет, но запустить такой флешмоб – это было бы прекрасно», – уверен Волков.

Олег Волков / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Активист из Казани Дмитрий Новиков эмигрировал сначала в Украину, а потом в Литву после того, как за свои убеждения провёл в различных тюрьмах России почти 14 лет. Ещё с момента оккупации Крыма он поддерживал Украину в соцсетях и материально. А недавно Дмитрий также отправил свою анкету в ВСУ, но положительный ответ так и не получил. Он подчёркивает, что останавливаться не собирается.

Дмитрий Новиков / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«До этого я оказывал какую-то помощь, но этой весной я понял: зачем заниматься полумерами? Я помогал здесь одному подразделению, погранотряду. Просто у меня есть друзья в Державной прикордонной службе Украины. Я через них здесь занимался, для них немножко волонтёрствовал: искал пластины для бронежилетов, ещё какую-то экипировку», – рассказывает Дмитрий.

Дмитрий Новиков / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Молодой иммигрант из России Николай Шабалов для получения политического убежища тоже выбрал Литву. Полномасштабное вторжение он застал, ещё находясь в московской квартире. Хотя Николай был хорошо осведомлён о событиях на Донбассе, новая фаза войны привела его в шок. Теперь, находясь в Вильнюсе, молодой человек продолжает помогать Украине.

Николай Шабалов / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Если говорить о помощи добровольцам, то я им в основном помогаю финансово. И вот футболка, которая на мне, об этом и говорит. Я помогаю тем гражданам России и обладателям российских паспортов, которые с оружием в руках отстаивают не только свободу Украины, но и всего свободного мира. Этим я занимался не с 2022 года, а еще до 2022 года. Я помогал ветеранам украинских добровольческих подразделений, которые являются выходцами из России: покупал у них различную литературу, атрибутику, тем самым улучшая их непростое положение в Украине», – говорит Шабалов.

Футболка Николая Шабалова чётко указывает на то, чью сторону он занимает / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Николай считает, что в основной массе россияне не хотят воевать и, к сожалению, к нынешней войне они относятся с полным безразличием, так как являются конформистами. Однако, по его мнению, создание русских добровольческих подразделений в Украине является очень большим прорывом в истории российского антипутинского добровольческого движения.

Рейд бойцов Русского добровольческого корпуса в Белгородскую область России / стоп-кадр видеозаписи с официального YouTube-канала Русского добровольческого корпуса

На стороне Киева против России сейчас воюют не только украинцы, но и сами россияне. Самыми известными стали два подразделения, сражающиеся в рядах ВСУ – это легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус. Начальник штаба РДК Александр с позывным «Фортуна» рассказал, за что воюет подразделение, сформированное исключительно из граждан Российской Федерации.

Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр (позывной «Фортуна»). Запись по Zoom / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Русский добровольческий корпус воюет за свободную независимую Украину, которая стала для нас новым домом, за весь цивилизованный мир, за украинский народ, за свободу российского народа. И Русский добровольческий корпус воюет не только «за», но и против существующего кремлёвского режима, который развязал эту войну и который принёс огромное горе и украинскому народу, и своему народу, и, наверное, принесёт своему народу ещё больше горя», – рассказывает «Фортуна».

Помогать подразделению могут все: как иностранцы и российские иммигранты, так и люди, которые остаются в России. Например, в официальных соцсетях РДК есть реквизиты для материальной поддержки, а также советы, как можно помочь информационно. Третий вариант – физический – вступить в ряды Русского добровольческого корпуса.

«На сегодняшний момент мы отдаём предпочтение людям, имеющим либо профильное образование, либо какие-то навыки. То есть либо это люди, служившие в армии, либо проходящие какую-то подготовку, либо люди, имеющие какие-то практические навыки, которые можно применить на войне. То есть если человек умеет, например, водить технику, либо хотя бы трактор, если он когда-либо где-то стрелял, хорошо плавает, имеет хорошую физическую форму и вообще в целом достаточно физически развит, психологически устойчив и мотивирован… Самое главное – это в любом случае мотивация, когда человек трезво отдает себе отчёт, зачем он едет, что он хочет, что это не просто какое-то приключение, у него есть понятная мотивация в голове... Вот таким людям мы отдаем предпочтение», – перечисляет Александр «Фортуна».

Рейд бойцов Русского добровольческого корпуса в Белгородскую область России / стоп-кадр видеозаписи с официального YouTube-канала Русского добровольческого корпуса

После нескольких собеседований и окончательного утверждения кандидатуры, новобранец проходит курс молодого бойца, сдаёт экзамен и попадает в действующую боевую группу. Там проходит специализированное обучение – например, в разведывательной, штурмовой или артиллерийской группе. Желающих присоединиться к подразделению много, однако жёсткий отбор проходят далеко не все. Вот что Александр думает про будущее РДК и России:

«Для себя РДК видит будущее прекрасное, а у всей России будущее, наверное, будет печальное, поскольку есть много глобальных факторов и есть ряд субъективных факторов. Если сегодня посмотреть за валютными курсами, на экономику, то по определённым экономическим маркерам мы начинаем наблюдать, что российская экономика отступает в определённую стадию стагнации. Это первое. Второе – мы видим огромное количество усиливающихся репрессивных мер разного рода, касающихся населения Российской Федерации. Третье – отсутствие успехов на фронте. То есть фронт замораживается».

Рейд бойцов Русского добровольческого корпуса в Белгородскую область России / стоп-кадр видеозаписи с официального YouTube-канала Русского добровольческого корпуса

По мнению «Фортуны», с потерей какого-либо значимого оккупированного региона Украины (например, Крыма), в России начнётся волна непонимания со стороны населения. Это приведет к дестабилизации, активной фазе противостояния власти и общества, а людей начнут хватать на улице и везти на фронт.