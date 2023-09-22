По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар

Назначенный Россией глава аннексированного Севестополя Михаил Разважаев заявил об ударе по штабу Черноморского флота.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным ТАСС, обломки после ракетного удара разбросало на сотни метров, к месту происшествия отправились экипажи скорой помощи.

После удара начался пожар, который еще не потушили. Развожаев призвал жителей не выходить из зданий и не приезжать в центр города, а тех, кто находится рядом со штабом флота, уйти в укрытия при звуке сирены.

В телеграм-каналах публикуют видео и фото с места происшествия.



Mash пишет, что по предварительным данным, удар нанесли англо-французской крылатой ракетой «воздух-земля» Storm Shadow.



Новая газета - Балтия

