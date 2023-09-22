Ремонт соседа затопил квартиру жительницы Вильнюса: страховка не предложила компенсацию

Моника (имя изменено), проживающая в столице, обратилась в LRT.lt рассказала, что ее квартира была затоплена из-за ремонтных работ, которые проводил сосед. Когда она обратилась в свою страховую компанию, ей ответили, что ее страховка недействительна и что за компенсацией она должна обратиться непосредственно к соседу.

Не может воспользоваться страховкой

Моника рассказала LRT.lt, что несколько лет назад ее сосед получил разрешение на строительство мансарды.

"Я всегда страховала жилье, чтобы покрыть риски и обезопасить себя от возможных проблем при установке мансарды, чтобы не беспокоиться об этом. Так и случилось, когда в мае снимали крышу и наклеивали защитную пленку, дождь залил весь периметр моей квартиры. Я обратилась в страховую компанию Lietuvos draudimas с просьбой о компенсации", - говорит она.

Ей ответили, что компенсации не будет, так как компания считает, что случай не подлежит страхованию.

"Я была неприятно удивлена, потому что не я веду строительные работы и не могу контролировать происходящее. Я просто человек, который владеет недвижимостью в этом же здании, и если я пострадала, то страховая компания должна покрыть мои убытки и взыскать их с соседа", - говорит Моника.

Ремонт соседа затопил квартиру жительницы Вильнюса / Skaitytojos nuotr.

Она подчеркнула, что застраховала свою квартиру для того, чтобы в случае инцидента не вступать в личные отношения с соседями, а просто обратиться в страховую компанию.

"Однако ответ страховой компании поверг меня в шок, потому страховым случаем является только ущерб от пожара. Это означает, что все остальное, что может произойти в квартире, уже не является страховым случаем", - рассказывает Моника.

В конце концов, она сама связалась с соседом, который сказал, что возместит ущерб.

Ремонт соседа затопил квартиру жительницы Вильнюса / Skaitytojos nuotr.

"Он сказал, что отремонтирует мою квартиру, но мне трудно поверить в его слова. (...) Я заинтересована в том, чтобы квартира была отремонтирована как можно скорее, а не ждать, пока он закончит строительные работы", - сказала Моника.

Замена крыши - не простой ремонт

Саулюс Абрашкявичус, менеджер по коммуникациям Lietuvos draudimas, сказал LRT.lt, что из-за положений о защите персональных данных он не может разглашать детали происшествий отдельных клиентов, поэтому он рассказал о ситуации в общих чертах.

"На страховом рынке принято применять исключения для строительных работ. Причина этого понятна: в случаях со строительством риск становится слишком высоким и трудноизмеримым. Однако важным фактором здесь является то, что домовладельцы, по сути, защищены законом, который обязывает их страховать незавершенные строительные работы", - говорит он.

Ремонт соседа затопил квартиру жительницы Вильнюса / Skaitytojos nuotr.

По его словам, строительные работы в здании должны быть застрахованы.

"Если производится замена кровли здания, то замена таких конструкций не подпадает под понятие простого ремонта - строительные работы должны быть застрахованы, а компания, застраховавшая их, должна возместить ущерб клиенту. Даже если строительные работы не застрахованы, должен быть подрядчик, выполняющий работы и имеющий собственное страхование ответственности перед третьими лицами", - сказал Абрашкявичюс.

По его словам, если подрядчика нет, а строительство ведется - компенсацию следует требовать с собственника помещения.

"Что касается указания нестраховых случаев, то на рынке не принято перечислять все нестраховые случаи в страховом полисе, поскольку они там просто не помещаются. Поэтому вместе с полисом клиенту предоставляются правила продукта, которые содержат больше информации, чем в полисе, более подробно объясняя все риски, страховые и нестраховые случаи", - подчеркнул менеджер.

Перед принятием решения компания общается с клиентами и объясняет, какие факторы могут привести к невыплате страхового возмещения.

Ремонт (ассоциативное фото) / Pexels.com nuotr.

"Обычно в таких случаях мы также информируем клиентов о возможных способах взыскания ущерба с третьих лиц и предоставляем всю необходимую для этого информацию", - сказал он.

Директор Ассоциации страховщиков Литвы Андрюс Романовскис рассказал LRT.lt, что принцип страхования имущества связан с возмещением ущерба в случае внезапного и неожиданного события.

"В данном случае страхование имущества рассматривает ремонтные работы как нестраховой случай. Они не связаны с внезапным и неожиданным событием. При проведении ремонтных работ может прорвать трубу, может начаться пожар. К страхованию строительных работ применяются совершенно другие страховки", - сказал директор.

По словам А. Романовскиса, люди, проводящие ремонт в доме, должны позаботиться о страховании гражданской ответственности.

"Если в результате их действий будет нанесен ущерб имуществу третьих лиц, то они должны требовать возмещения ущерба через страхование ответственности перед третьими лицами. В данном случае есть очевидный виновник, и ей есть к кому обратиться. И страхование, и общая логика говорят о том, что все мы должны беречь и ответственно относиться к своему имуществу, чтобы избежать несчастного случая, чтобы не пострадала квартира", - сказал эксперт.

деньги / E. Blaževič/LRT nuotr.

По его словам, если ремонт продолжается уже два года, то вероятность повреждения в результате аварии очень высока.

"Это не является внезапным и неожиданным событием - скорее всего, это было вполне ожидаемо. Страхование не может защитить от безответственных действий, от того, что связано с ремонтом", - подчеркнул Романовский.

Важно зафиксировать соглашение в письменном виде

Адвокат Артурас Гутаускас рассказал LRT.lt, что ему приходилось сталкиваться с подобными ситуациями, когда сосед заливал квартиру водой. По его словам, очень важно обратить внимание на правила страхования.

"Это зависит также от того, по какому виду страхования застрахована квартира - застрахованы ли находящиеся в квартире вещи, застрахованы ли стены квартиры, окна или строительная часть квартиры. Необходимо проанализировать, какая это страховка", - сказал он.

По его словам, при проведении ремонтных работ можно предвидеть, что они могут нанести ущерб, поэтому еще один вариант решения проблемы - обратиться к соседям.

Ремонт / Pexels.com nuotr.

"Необходимо выяснить, есть ли у них страхование гражданской ответственности. Ущерб, обсуждаемый с соседом, должен быть задокументирован минимально возможным способом. Лучшим способом будет бумажная подпись: "Я, такой-то и такой-то, обязуюсь оплатить ущерб в течение такого-то срока или в пределах такой-то суммы". Соглашение может быть также в виде текстового сообщения, электронного письма", - сказал юрист.

По его мнению, если желательна денежная компенсация, то стоит нанять оценщика имущества.

"В противном случае это будет нецелевым использованием средств. Здесь вопрос не в том, сколько стоит ущерб, а в том, что его нужно компенсировать, привести в порядок. В данном случае достаточно, чтобы он был приведен в порядок до прежнего уровня. Наверное, не будет аргументов, что они купили слишком дешевую краску или использовали другую шпаклевку. (...) Здесь, наверное, больше помог бы судебный пристав, который зафиксировал бы, где просочилась вода, где отсались следы. Или, что еще лучше, строительный эксперт мог бы определить, повреждена ли конструкция, облицовка", - говорит Гутаускас.

Нет необходимости менять условия страхования

Юрист отдела надзора за кредитными и страховыми услугами Банка Литвы Дарюс Андрюкайтис рассказал LRT.lt, что с 2012 года Банк Литвы ежегодно рассматривает в среднем 74 спора, связанных с исполнением договоров страхования имущества.

"Наиболее частые причины споров обычно связаны с размером страхового возмещения, когда потребители считают, что им недоплатили, или с признанием событий нестраховыми, когда потребители не согласны с решениями страховщиков, поскольку считают, что событие было страховым", - сказал собеседник.

Договор (ассоциативное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За восемь месяцев текущего года было рассмотрено 46 подобных споров между потребителями и страховыми компаниями, из них 14 завершились компромиссом сторон, при этом страховые компании частично или полностью удовлетворили требования потребителей.

Если житель не может найти общий язык со страховой компанией, он может обратиться в Банк Литвы для урегулирования спора.

"Ремонт недвижимости часто является условием, при котором большая часть страхового покрытия недействительна. Обычно это связано со значительным увеличением риска для недвижимости и ее содержимого. Поэтому перед приобретением или уже имеющейся страховкой клиенту следует просто обратить на это внимание и спросить у страховой компании (или страхового посредника, если услуга приобретается через страхового посредника), какой уровень покрытия будет применяться, нужно ли вносить изменения в договор и т.д.", - подчеркнул Андрюкайтис.

Что касается возможных нормативных решений, то он отметил, что продукт страхования жилья уже хорошо зарекомендовал себя на рынке и не видит в нем ничего непонятного, дискриминационного или вызывающего большое недовольство на практике.

Арунас Даугис, представитель Государственной инспекции территориального планирования и строительства, сообщил LRT.lt, что Вильнюсское самоуправление выдало застройщику разрешение на строительство для реализации решений проекта простого ремонта необорудованного чердака многоквартирного жилого дома.

Лицо, осуществляющее капитальный ремонт без разрешения, несет ответственность по ст. 353 Кодекса об административных правонарушениях, в соответствии с которой на него может быть наложен штраф в размере от 560 до 1 200 евро.