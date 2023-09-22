Бывший боец спецназа Беларуси рассказал об "эскадроне смерти"

Бывший боец белорусского Сводного отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрий Гаравский дал показания в швейцарском суде, в которых рассказал о работе так называемого "эскадрона смерти" – специального подразделения, занимавшегося похищениями и убийствами критиков режима Александра Лукашенко.

Русская служба Би-би-си отмечает, что эти показания стали первым официальным подтверждением причастности к преступлениям белорусских силовиков.

Согласно рассказу Гаравского, в 1999 году он лично задерживал двух известных белорусских оппозиционеров, Виктора Гончара и Юрия Захаренко, а также бизнесмена Анатолия Красовского. Все трое впоследствии исчезли.

Расследование их пропажи, проведённое белорусскими властями, результата не дало. Гаравский же подтвердил то, о чём в течение более чем двадцати лет заявляли белорусские оппозиционеры: все трое были убиты. В суде бывший спецназовец назвал имя человека, который лично из пистолета расстрелял Гончара, Захаренко и Красовского, – это командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Сам Гаравский, с его слов, участвовал только в задержании оппозиционеров, а также помогал вывозить их за пределы Минска, где они в итоге и были убиты.

Юрий Гаравский бежал в Европу из Беларуси в 2019 году, после чего дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle, в котором рассказал о своей причастности к убийствам белорусских оппозиционеров. Спустя два года правозащитники из минского центра "Весна" совместно с европейскими коллегами из организаций FIDH и Trial International добились возбуждения уголовного дела против бывшего бойца СОБР – как раз по мотивам его интервью. Суд над Гаравским по обвинению в "насильственном исчезновении" трёх человек проходит в швейцарском Санкт-Галлене. Прокурор уже потребовал для подсудимого наказание в виде трёх лет лишения свободы, учитывая его сотрудничество со следствием. Приговор будет оглашён на следующей неделе.



Двое белорусских оппозиционеров, публично критиковавших главу страны Александра Лукашенко, исчезли в Минске в 1999 году. Юрий Захаренко был первым министром МВД независимой Беларуси и ушёл в оппозицию сразу после своей отставки. Он пытался создать организацию недовольных деятельностью президента силовиков. Виктор Гончар в начале 1990-х начинал в команде Лукашенко, был депутатом Верховного Совета, а также возглавлял ЦИК. Затем он тоже ушёл в оппозицию. 16 сентября 1999 года Гончар был похищен из бани вместе вместе со своим другом, бизнесменом Анатолием Красовским.



Командир СОБР Дмитрий Павличенко, против которого дал показания Юрий Гаравский, в начале нулевых ушёл в отставку, однако в 2020 году, в ходе массовых протестов против режима Лукашенко, его заметили командующим отрядом ОМОН при разгоне демонстрантов.