Сейм принял в первом чтении поправки о задержании незаконно пересекших границу мигрантов

В четверг литовский Сейм в первом чтении поправки о задержании мигрантов, незаконно пересекших границу, которые Конституционный суд (КС) признал противоречащими основному закону страны.

"Предусмотрена индивидуальная оценка каждого случая размещения просителя убежища, устанавливается процедура обжалования, сокращается максимальный срок пограничной процедуры и предлагается пятимесячный срок вместо шести месяцев", - сказала, представляя поправки, министр внутренних дел Агне Билотайте.

За проект поправок о правовом статусе иностранцев в первом чтении проголосовали 90 членов Сейма, против не было ни одного, девять воздержались. В дальнейшем проект будет обсуждаться в профильных комитетах Сейма.

Поправки были разработаны Министерством внутренних дел (МВД) после того, как в июне КС признал неконституционным принудительное размещение в центрах для мигрантов сроком на шесть месяцев незаконно пересекших границу мигрантов.

Согласно поправкам МВД, при подаче ходатайства о предоставлении убежища на пограничном пункте будет проводиться оценка наличия обстоятельств, связанных с возрастом, состоянием здоровья, семейным положением или другими индивидуальными обстоятельствами просителя убежища, которые не должны ограничивать его право на свободное передвижение по Литве.

Если такие обстоятельства будут установлены, то просители убежища будут размещены для проживания без ограничения их свободы передвижения.

Поправки предусматривают, что в случаях, когда вышеуказанные обстоятельства не будут установлены, проситель убежища, обратившийся с просьбой о предоставлении убежища в пункте пограничного контроля, в транзитной зоне или вскоре после незаконного пересечения государственной границы Литвы, будет временно размещен в специально отведенных местах без права свободного передвижения.

В соответствии с правотворческими предложениями Европейского союза сокращается и максимальный срок пограничной процедуры - рассмотрения ходатайств мигрантов - с нынешних шести до пяти месяцев.

Законопроект устанавливает процедуру обжалования решения о размещении: оно может быть обжаловано в течение 14 дней в участковом суде.

В июне Конституционный суд признал неконституционным обязательное размещение всех мигрантов, незаконно пересекших границу, в центрах регистрации иностранцев в случае объявления экстремальной ситуации в стране из-за массового притока иностранцев, когда такое размещение длится до шести месяцев.

С начала миграционного кризиса, спровоцированного Беларусью, литовские пограничники предотвратили нелегальный въезд в страну почти 21 тыс. мигрантов.