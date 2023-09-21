Naujienų srautas

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа
Новости 2 мин. назад

Науседа: "Разногласия между Украиной и Польшей должны разрешиться как можно быстрее"

Российские военные в Херсоне
Новости 17 мин. назад

Журналисты подсчитали, что каждый пятый российский мобилизованный не прожил на войне и двух месяцев

Скорая помощь
Новости 34 мин. назад

«Подождите пару часов или привозите пациента сами»: в Неринге осталась только одна бригада скорой помощи

Лекарства
Новости 1 ч. назад

В РФ из-за санкций начались сбои с импортом продукции для диабетиков

Ж. Павиленис
Новости 2 ч. назад

Главы комитетов Сейма Литвы надеются, что разногласия между Киевом и Варшавой - временные

Литовско-белорусская граница
Новости 2 ч. назад

"Отдавайте телефон и покажите социальные сети": на белорусской границе все чаще допрашивают литовских граждан

Арвидас Анушаускас
Новости 2 ч. назад

Анушаускас: "Польша не колеблется в помощи Украине, слова премьера – искажены"

Война России против Украины. Удар по Чернигову
Новости 3 ч. назад

Глава Евросовета обвинил РФ в "попытке культурного геноцида"

Гестаповцы проверяют документы у проходящих через ворота Вильнюсского гетто
Новости 3 ч. назад

В Литве мероприятия в связи с 80-ой годовщиной ликвидации Вильнюсского гетто

Литовская граница
Новости 4 ч. назад

Железнодорожник нечаянно зашел на территорию РФ и был там задержан

Владимир Зеленский и Анджей Дуда
Новости 5 ч. назад

Польша больше не будет поставлять оружие в Украину

Теплая погода
Новости 5 ч. назад

Погода: В Литве - летнее тепло, местами до 28 градусов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Новости 6 ч. назад

Президент Азербайджана: "Мы достигли всех целей за сутки операции в Карабахе и восстановили свой суверенитет"

Граница
Новости 6 ч. назад

С момента ужесточения правил для россиян при въезде в Литву прошел год: есть ли результаты?

Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Новости 6 ч. назад

В Нагорном Карабахе обстреляны российские военные, есть погибшие

Гитанас Науседа в ООН
Новости 7 ч. назад

Науседа в ООН: "Война России против Украины - проблема всего мира"

Новости2023.09.21 13:15

В РФ из-за санкций начались сбои с импортом продукции для диабетиков

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.21 13:15
Лекарства
Лекарства / E. Blaževič/LRT nuotr.

В России начались сбои с импортом систем мониторинга глюкозы, необходимых для страдающих диабетом. Об этом "Коммерсанту" рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Наталья Мокрышева.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) проверяют состояние диабетиков каждые несколько минут. Продукция Medtronic состоит из сменяемого раз в несколько дней сенсорного датчика, измеряющего уровень глюкозы.

После того, как в мае власти США внесли комплектующие к таким системам в список продукции двойного назначения, медицинские изделия ирландско-американской компании Medtronic стали недоступны в России.

Информацию о нехватке сенсосров этой компании журналистам подтвердили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга и московские поставщики. В самой Medtronic "Коммерсанту" рассказали, что их сотрудники "работают над обеспечением стабильных поставок" продукции в Россию.

Пока на российском рынке осталась продукция от американской компании Abbott, но она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет.

В августе, по информации "Коммерсанта", Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране китайскую систему мониторинга глюкозы. Однако, по словам директора НМИЦ эндокринологии Натальи Мокрышевой, она не соответствует "требованиям для пациентов".

Радио «Cвобода»

# В мире# Россия
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа
3 мин. назад

Науседа: "Разногласия между Украиной и Польшей должны разрешиться как можно быстрее"

Российские военные в Херсоне
18 мин. назад

Журналисты подсчитали, что каждый пятый российский мобилизованный не прожил на войне и двух месяцев

Скорая помощь
5
35 мин. назад

«Подождите пару часов или привозите пациента сами»: в Неринге осталась только одна бригада скорой помощи

5
Ж. Павиленис
2 ч. назад

Главы комитетов Сейма Литвы надеются, что разногласия между Киевом и Варшавой - временные

Литовско-белорусская граница
7
2 ч. назад

"Отдавайте телефон и покажите социальные сети": на белорусской границе все чаще допрашивают литовских граждан

7
Арвидас Анушаускас
2 ч. назад

Анушаускас: "Польша не колеблется в помощи Украине, слова премьера – искажены"

Война России против Украины. Удар по Чернигову
3 ч. назад

Глава Евросовета обвинил РФ в "попытке культурного геноцида"

Гестаповцы проверяют документы у проходящих через ворота Вильнюсского гетто
3 ч. назад

В Литве мероприятия в связи с 80-ой годовщиной ликвидации Вильнюсского гетто

Литовская граница
4 ч. назад

Железнодорожник нечаянно зашел на территорию РФ и был там задержан

Владимир Зеленский и Анджей Дуда
5 ч. назад

Польша больше не будет поставлять оружие в Украину

Паспорт гражданина Беларуси
2023.09.20 18:02

ООН призвала государства не депортировать белорусов, у которых истек срок действия паспорта

Сейм Литви
2023.09.20 17:48

Члены Сейма получили сообщения с угрозами на русском языке

Владимир Зеленский и Анджей Дуда
2023.09.21 09:38

Польша больше не будет поставлять оружие в Украину

Наличные деньги
2023.09.20 15:34

Кредитное предложение - с двумя видами процентных ставок: Банк Литвы намерен ввести новую процедуру

Крым
2023.09.20 15:36

Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Крыму

Литовско-белорусская граница
7
2023.09.21 12:01

"Отдавайте телефон и покажите социальные сети": на белорусской границе все чаще допрашивают литовских граждан

7
Граница
5
2023.09.21 08:26

С момента ужесточения правил для россиян при въезде в Литву прошел год: есть ли результаты?

5
Мобилизация в России
2023.09.20 17:08

В ФРГ призывают усилить защиту для российских уклонистов

Гитанас Науседа в ООН
2023.09.21 07:38

Науседа в ООН: "Война России против Украины - проблема всего мира"

Хакеры
2023.09.20 15:17

Кабмин утвердил программу развития кибербезопасности Минобороны стоимостью 52 млн евро