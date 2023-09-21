Naujienų srautas

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Новости 6 мин. назад

Президент Азербайджана: "Мы достигли всех целей за сутки операции в Карабахе и восстановили свой суверенитет"

Граница
Новости 24 мин. назад

С момента ужесточения правил для россиян при въезде в Литву прошел год: есть ли результаты?

Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Новости 46 мин. назад

В Нагорном Карабахе обстреляны российские военные, есть погибшие

Гитанас Науседа в ООН
Новости 1 ч. назад

Науседа в ООН: "Война России против Украины - проблема всего мира"

Паспорт гражданина Беларуси
Новости 14 ч. назад

ООН призвала государства не депортировать белорусов, у которых истек срок действия паспорта

Сейм Литви
Новости 15 ч. назад

Члены Сейма получили сообщения с угрозами на русском языке

Мобилизация в России
Новости 15 ч. назад

В ФРГ призывают усилить защиту для российских уклонистов

Автомобиль с российскими номерами (ассоциативное фото)
Новости 16 ч. назад

Норвегия запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Крым
Новости 17 ч. назад

Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Крыму

Наличные деньги
Новости 17 ч. назад

Кредитное предложение - с двумя видами процентных ставок: Банк Литвы намерен ввести новую процедуру

Хакеры
Новости 17 ч. назад

Кабмин утвердил программу развития кибербезопасности Минобороны стоимостью 52 млн евро

Проверка билетов в транспорте
Новости 18 ч. назад

В Вильнюсе собираются отказаться от бумажных билетов на общественный транспорт

Нагорный Карабах
Новости 20 ч. назад

Азербайджан объявил о "приостановке антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Жертвы Холокоста
Новости 22 ч. назад

Музей Холокоста и Вильнюсского гетто планируется открыть в 2025 году

Володимир Зеленський
Новости 22 ч. назад

Зеленский в Генассамблее ООН: "Россия не имеет права на ядерное оружие"

Екатерина Малаховская
Новости 22 ч. назад

Организатор вечеринок из Минска: «Литовцы о наших мероприятиях говорили, что у нас так не принято отдыхать»

Новости2023.09.21 08:44

Президент Азербайджана: "Мы достигли всех целей за сутки операции в Карабахе и восстановили свой суверенитет"

НВ
"Настоящее время" 2023.09.21 08:44
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев / "Настоящее время"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна достигла всех целей за сутки "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе и "восстановила свой суверенитет".

В своем обращении к нации Алиев подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана "пошли бы до конца", если бы "незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие".

"Процесс вывода вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана уже начался. В то же время идет процесс разоружения армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе", – отметил глава государства.

Алиев также сообщил, что во время "антитеррористических мероприятий" армии Азербайджана в Карабахе "гражданское население не пострадало, не попали под удар гражданские объекты, но уничтожена вражеская военная инфраструктура и техника".

По словам президента Азербайджана, во время переговоров в азербайджанском городе Евлах, которые состоятся в четверг, 21 сентября, армянским представителям предоставят план реинтеграции Карабаха. "Все права армян Карабаха будут обеспечены, мы превратим Карабах, в том числе Ханкенди, в рай", – добавил он.

В конце своего выступления Алиев заявил: "Никто не может говорить с нами на языке диктата и ультиматума. Пусть никто это не забывает. Как не забывает и то, что Карабах – это Азербайджан!"

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в районах Нагорного Карабаха, населенных этническими армянами. Армия обороны Нагорного Карабаха (военная структура, действующая в непризнанной "Нагорно-Карабахской Республике") сообщила, что 19 сентября около 11:10 азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Аскеранском районе, применив миномет. Сразу после этого жители армянских районов Карабаха начали сообщать о сильных обстрелах из артиллерии.

Баку заявил, что эта операция – ответ на диверсию, которую карабахские военные якобы совершили на 58-м километре автодороги Ахмедбейли – Физули – Шуши. Утверждается, что они заложили в этом районе противотанковую мину, в результате чего погибли двое гражданских лиц. Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что расценивает заявления Баку "как очередную дезинформацию".

В результате начатых Азербайджаном "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли семь мирных жителей, среди которых мэр города Мартуни Азнавур Сагян. Также, по данным карабахских властей, ранения различной степени тяжести получили 35 человек.

В среду, 20 сентября, власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь. Минобороны Азербайджана подтвердило, что достигнута договоренность о "приостановке антитеррористических мероприятий" в Карабахе 20 сентября с 12:00 по московскому времени. Ведомство сообщило, что это было сделано после "обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент".

"Настоящее время"

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Граница
5
26 мин. назад

С момента ужесточения правил для россиян при въезде в Литву прошел год: есть ли результаты?

5
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
48 мин. назад

В Нагорном Карабахе обстреляны российские военные, есть погибшие

Гитанас Науседа в ООН
1 ч. назад

Науседа в ООН: "Война России против Украины - проблема всего мира"

Паспорт гражданина Беларуси
14 ч. назад

ООН призвала государства не депортировать белорусов, у которых истек срок действия паспорта

Сейм Литви
15 ч. назад

Члены Сейма получили сообщения с угрозами на русском языке

Мобилизация в России
15 ч. назад

В ФРГ призывают усилить защиту для российских уклонистов

Автомобиль с российскими номерами (ассоциативное фото)
16 ч. назад

Норвегия запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Крым
17 ч. назад

Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Крыму

Наличные деньги
17 ч. назад

Кредитное предложение - с двумя видами процентных ставок: Банк Литвы намерен ввести новую процедуру

Хакеры
17 ч. назад

Кабмин утвердил программу развития кибербезопасности Минобороны стоимостью 52 млн евро

Екатерина Малаховская
Интервью LRT.lt 16
2023.09.20 10:38
Интервью LRT.lt

Организатор вечеринок из Минска: «Литовцы о наших мероприятиях говорили, что у нас так не принято отдыхать»

16
Из Литвы в Москву ежедневно отправляются по пять автобусов
5
2023.09.20 09:26

Из Литвы в Москву ежедневно отправляются по пять автобусов: компании отвечают, что запрета на перевозки нет

5
Проверка билетов в транспорте
2023.09.20 14:06

В Вильнюсе собираются отказаться от бумажных билетов на общественный транспорт

Жертвы Холокоста
2023.09.20 10:50

Музей Холокоста и Вильнюсского гетто планируется открыть в 2025 году

Паспорт гражданина Беларуси
2023.09.20 18:02

ООН призвала государства не депортировать белорусов, у которых истек срок действия паспорта

Наличные деньги
2023.09.20 15:34

Кредитное предложение - с двумя видами процентных ставок: Банк Литвы намерен ввести новую процедуру

Сейм Литви
2023.09.20 17:48

Члены Сейма получили сообщения с угрозами на русском языке

Володимир Зеленський
2023.09.20 10:47

Зеленский в Генассамблее ООН: "Россия не имеет права на ядерное оружие"

Крым
2023.09.20 15:36

Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Крыму

Нагорный Карабах
2023.09.20 12:48

Азербайджан объявил о "приостановке антитеррористических мероприятий" в Карабахе