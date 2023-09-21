Президент Азербайджана: "Мы достигли всех целей за сутки операции в Карабахе и восстановили свой суверенитет"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна достигла всех целей за сутки "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе и "восстановила свой суверенитет".

В своем обращении к нации Алиев подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана "пошли бы до конца", если бы "незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие".

"Процесс вывода вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана уже начался. В то же время идет процесс разоружения армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе", – отметил глава государства.

Алиев также сообщил, что во время "антитеррористических мероприятий" армии Азербайджана в Карабахе "гражданское население не пострадало, не попали под удар гражданские объекты, но уничтожена вражеская военная инфраструктура и техника".

По словам президента Азербайджана, во время переговоров в азербайджанском городе Евлах, которые состоятся в четверг, 21 сентября, армянским представителям предоставят план реинтеграции Карабаха. "Все права армян Карабаха будут обеспечены, мы превратим Карабах, в том числе Ханкенди, в рай", – добавил он.

В конце своего выступления Алиев заявил: "Никто не может говорить с нами на языке диктата и ультиматума. Пусть никто это не забывает. Как не забывает и то, что Карабах – это Азербайджан!"

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в районах Нагорного Карабаха, населенных этническими армянами. Армия обороны Нагорного Карабаха (военная структура, действующая в непризнанной "Нагорно-Карабахской Республике") сообщила, что 19 сентября около 11:10 азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Аскеранском районе, применив миномет. Сразу после этого жители армянских районов Карабаха начали сообщать о сильных обстрелах из артиллерии.

Баку заявил, что эта операция – ответ на диверсию, которую карабахские военные якобы совершили на 58-м километре автодороги Ахмедбейли – Физули – Шуши. Утверждается, что они заложили в этом районе противотанковую мину, в результате чего погибли двое гражданских лиц. Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что расценивает заявления Баку "как очередную дезинформацию".

В результате начатых Азербайджаном "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли семь мирных жителей, среди которых мэр города Мартуни Азнавур Сагян. Также, по данным карабахских властей, ранения различной степени тяжести получили 35 человек.

В среду, 20 сентября, власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь. Минобороны Азербайджана подтвердило, что достигнута договоренность о "приостановке антитеррористических мероприятий" в Карабахе 20 сентября с 12:00 по московскому времени. Ведомство сообщило, что это было сделано после "обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент".

"Настоящее время"