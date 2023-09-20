Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Крыму

Телеграм-каналы сообщают о взрывах в аннексированном Крыму. По данным канала «Крымский ветер», местные жители видели столбы дыма, а в небо поднялась авиация. Сообщается о взрывах в Бахчисарайском районе, в районе Инкермана, а также аэродромов «Бельбек» и «Кача».

Назначенный российскими властями губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки. По его словам, российская система ПВО сбила беспилотники, которые упали в Верхнесадовом и Каче.

Канал «Крымский вестник» заявляет, что в Верхнесадовом был прилет по российской воинской части.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил изданию «Бабель» ракетную атаку по местам дислокации российской техники в Крыму.



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