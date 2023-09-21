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Новости2023.09.21 08:26

С момента ужесточения правил для россиян при въезде в Литву прошел год: есть ли результаты?

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BNS, LRT.lt 2023.09.21 08:26
Граница
Граница / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Во вторник исполнился год с тех пор, как страны Балтии и Польша ввели более строгий порядок пропуска российских граждан - за это время более 1300 человек получили отказ во въезде в Литву.

По данным Службы охраны государственной границы (СОГЛ), с 19 сентября прошлого года по 18 сентября нынешнего в Литву въехало 496 666 граждан России. Большая часть из них - 326 859 - следовала транзитом.

169 807 россиян, не следовавших транзитом, были пропущены в Литву.

По словам пресс-секретаря СОГЛ Гедрюса Мишутиса, это лица, группы которых определены литовским законодательством, т.е. это те, кто имеет вид на жительство в Литве или в любой другой стране Европейского Союза, члены семей граждан ЕС, водители грузовиков, обладатели долгосрочных национальных виз.

В течение года в Литву из России также приехали 40 граждан с литовскими корнями. "Туристов стало меньше, причем примерно в два раза", - сказал Г. Мишутис агентству BNS.

Гедрюс Мишутис
Гедрюс Мишутис / BNS nuotr.

За год в Литву не смогли въехать 1 343 российских граждан.

По словам представителя СОГЛ, в прошлом году число людей, которым было отказано во въезде, было больше - тогда фиксировалось по 10-20 отказов в день. Со временем это число снизилось до минимума.

"Они больше не пытаются проехать", - добавил он.

Лауринас Кащюнас, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО), отметил, что политика ограничений дала свои результаты.

"Статистика Департамента миграции показывает, что в последние годы число российских граждан, имеющих вид на жительство, перестало расти и стабилизировалось. Их около 17 тыс. человек", - сказал политик.

"Я бы сказал, что эффект положительный", - добавил он.

Лауринас Кащюнас
Лауринас Кащюнас / P. Peleckio/BNS nuotr.

По мнению председателя КНБО, почти 170 000 принятых россиян не должны пугать, поскольку большинство из них покинули Литву.

"Нужно смотреть, сколько въезжает и сколько выезжает. Насколько я видел, эти графики равны", - сказал Кащюнас.

По его словам, ограничения также послужили своеобразным сдерживающим фактором для поездок в страны Балтии и Польшу.

"Когда были введены ограничения, люди перестали ездить. Если бы мы не ввели ограничения, поток мог бы быть гораздо выше. Эффект, безусловно, есть. Они поехали туда, куда могли поехать", - сказал BNS председатель КНБО.

По данным литовских пограничников, в этом году эстонские чиновники пропустили 426 000 российских граждан, а 2 168 было отказано во въезде в страну. Латвия приняла более 81 000 россиян, а 1 093 было отказано во въезде.

Российский паспорт
Российский паспорт / „Shutterstock“ nuotr.

По мнению Кащюнаса, в Эстонии, где нет транзита, большое количество принятых граждан могло быть связано с национальными особенностями или с разным применением общепринятых ограничений.

"Могут быть разные оценки, могут быть национальные нюансы, может быть, что-то связано с приездом неграждан. Трудно сказать, почему это характерно именно для Эстонии, но то, что мы более эффективны - это факт", - сказал политик,

19 сентября прошлого года Литва, Латвия, Эстония и Польша ввели более строгий порядок въезда для российских граждан.

Согласно региональному решению об исключении некоторых российских граждан, уже получивших визы, в Литву могут въехать только те, кто соответствует утвержденным правительством критериям: российские дипломаты, диссиденты, работники транспортных компаний, члены семей граждан ЕС, а также россияне, имеющие вид на жительство или долгосрочную национальную визу стран Шенгенского соглашения.

Литовская граница
Литовская граница / фото REUTERS

Российские граждане также могут следовать транзитом через Литву в Калининградскую область и обратно на поезде.

Запрет на въезд российских граждан, за некоторыми исключениями, первоначально был предусмотрен постановлением правительства, а теперь закреплен в принятом Сеймом законе "О национальных санкциях". Он будет действовать до 3 мая следующего года.

Граница
Литовская граница
Лауринас Кащюнас
Гедрюс Мишутис
Российский паспорт
# Литва# Россия
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