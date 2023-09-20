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Кредитное предложение - с двумя видами процентов: Банк Литвы намерен ввести новую процедуру

ТЛ
Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.09.20 15:34
Наличные деньги
Наличные деньги / E. Blaževič/LRT nuotr.

Банк Литвы планирует ввести обязательство для коммерческих банков предлагать два варианта, когда человек приходит за жилищным кредитом - кредит с переменным процентом и кредит с фиксированным процентом. Ассоциация банков пока не может ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы не оставить людей без средств к существованию. По мнению одного из представителей потребительского рынка, инициатива надзорного органа нужна была раньше, до повышения процентных ставок.

Лаурас из Вильнюса взял кредит на жилье 8 лет назад. Чтобы не платить больше, если процентные ставки начнут расти, он по настоянию банка сразу взяла фиксированную ставку.

"И это было неразумное решение - взять фиксированную процентную ставку. Потому что за то время, пока у меня был первый кредит, процентные ставки только падали, и падали очень сильно", - говорит он.

Жизнь изменилась. Теперь у него есть еще один дом и еще один кредит, взятый вместе с женой. На этот раз он не фиксировал процентную ставку, но, по его словам, банк даже не предлагал этого, процентная ставка меняется.

Но опять же с каждым разом он платит все больше.

"Нам повезло, что наш кредит не такой большой, чтобы мы очень сильно почувствовали увеличение. Но да, <...> он, конечно, вырос", - говорит Лаурас.

Недвижимость
Недвижимость / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Было бы наивно ожидать, что среднестатистический человек будет всегда находиться в приятной ситуации с процентами ставками и всегда сможет брать кредиты на самых выгодных условиях", - говорит Кястутис Купшис, член Европейского экономического и социального комитета.

Фиксированные процентные ставки стабильны

В Литве 9 из 10 человек имеют кредиты с переменными процентными ставками. Когда их пересчитывают, быстро ощущается увеличение взноса.

"Это банк говорит клиенту: <...> вот вам риск изменения процентных ставок, возьмите его на свои плечи. <...> Конечно, ни один банк не захочет брать на себя дополнительный риск, когда он может зарабатывать деньги без риска", - говорит К. Купшис.

Банк Литвы считает, что у человека должен быть реальный выбор вида процентных ставок. Банк готовит обязательство для коммерческих банков и кредитных союзов.

"Поставщик кредита должен предоставить потребителю как минимум два предложения. Одно с переменной процентной ставкой, а другое - с процентной ставкой, которая фиксируется не менее чем на 5 лет. Причем эти предложения уже должны быть адаптированы к конкретному заемщику, с учетом его финансового положения", - комментирует заместитель председателя правления Банка Литвы Юлита Варанаускене.

Предложение своевременное и хорошее. Оно начнет работать, но, скорее всего, банки будут предлагать фиксированные ставки и ценообразование, которое все равно сделает переменные кредиты гораздо более привлекательным вариантом для клиента.

Наличные деньги
Наличные деньги / I. Gelūno/BNS nuotr.

"Регулятор, вероятно, попросит банк обосновать цену, и если он не сможет ее обосновать, то банк, вероятно, будет вынужден принять какие-то меры", - говорит Ю. Варанаускене.

Банк Литвы подчеркивает, что его инициатива не является призывом к фиксации процентных ставок. Это просто призыв наконец-то сделать такую возможность доступной.

Когда нововведение вступит в силу, пока неизвестно. Сейм должен будет внести поправки в закон. Сейчас процентные ставки выросли.

"Я бы не решался сейчас давать клиенту совет: фиксировать процентную ставку, потому что она еще не пиковая, или не фиксировать, потому что она пиковая. Мы не знаем будущего", - говорит К. Купшис.

По мнению Ассоциации банков, переменные процентные ставки преобладают потому, что люди сами их выбрали - так они больше окупаются.

И если предложение Банка Литвы будет принято, важно не ухудшить доступ к кредитам для некоторых людей.

"Возможно, что размер кредита может быть, скажем, меньше при одном виде процентной ставки. Скажем, при фиксированной процентной ставке максимальный размер кредита будет составлять 70 000, а при переменной - 60 000. Вопрос в том, какие предложения делать населению - снижать ли обе ставки до 60 000 или что делать", - говорит Эйвиле Чипкуте, президент Ассоциации банков.

Центральный банк Литвы
Центральный банк Литвы / Фото Э. Блажевич/LRT

Банки также планируется обязать информировать население о возможности пересмотра условий кредита или его рефинансирования в случае изменения ситуации. При этом обещается обнародовать установленные банками наценки.

По словам представителя потребителей, несмотря на все усилия, самым большим недостатком в Литве является то, что в стране практически нет независимых финансовых консультантов, которые могли бы объективно помочь заемщикам.

Наличные деньги
Центральный банк Литвы
Наличные деньги
Недвижимость
# Литва
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