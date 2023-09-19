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Новости2023.09.19 14:37

Литва обсудила с представителем Ватикана высказывание папы о "великой России"

B
BNS, LRT.lt 2023.09.19 14:37
Ватикан
Ватикан / AP nuotr.

В начале сентября вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене обсудила с представителем Ватикана в Литве громкие высказывания Папы Римского Франциска о России, однако в министерстве не комментируют детали встречи.

"Вице-министр Йовита Нелюпшиене 8 сентября встретилась с апостольским нунцием для беседы", - сообщила BNS Паулина Левицките, пресс-секретарь министра Габриэлюса Ландсбергиса.

Министерство не объявляло о встрече заранее, а МИД не стал комментировать ее содержание. Левицките лишь отметила, что во время встречи нунцию не была вручена нота.

В конце августа министерство сообщило, что в ответ на высказывания понтифика о России и ее культуре для беседы будет приглашен представитель Ватикана в Литве Петр Раич.

Первоначально встреча была назначена на 6 сентября, но в этот день министерство сообщило о ее переносе в связи с отпуском нунция.

Папа сказал собравшимся в католическом храме Санкт-Петербурга, что "вы наследники великой России, святых, правителей великой России Петра I, Екатерины II, русского народа, русской нации, в которой так много культуры, так много человечности".

Киев обвинил папу Франциска в распространении имперской пропаганды в видеообращении к молодым российским католикам.

Позднее пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни выступил с заявлением, что понтифик «хотел ободрить молодых людей, чтобы они хранили и продвигали то, что есть позитивного в великом российском культурно-духовном наследии» и не собирался восхвалять «империалистическую логику и правителей, которых упомянул».

# Литва
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