Европейский союз представит 12-й пакет санкций против России в октябре

Евросоюз представит новый пакет санкций против России в октябре, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, в 12-й пакет санкций может войти запрет на импорт алмазов из России, ограничения в отношении сжиженного природного газа из РФ, а также российского IT-сектора.

Источники также полагают, что санкционные меры могут включать план по использованию замороженных активов Центробанка РФ для помощи Украине.

Помимо этого, новый пакет санкций, вероятно, будет направлен на дальнейшие шаги по ограничению обхода санкций через третьи страны — такие как ОАЭ и Турция.

В конце июня Евросоюз принял 11-й пакет санкций против России. Он направлен на сокращение обхода уже введенных санкций и на усиление давления на Россию. В частности, ЕС полностью запретил транзит через РФ товаров и технологий, которые можно использовать в военных целях.

Новая газета – Балтия