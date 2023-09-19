Сейм Литвы сформировал комиссию по импичменту Жемайтайтису

Во вторник Сейм сформировал временную комиссию по расследованию, чтобы выяснить, есть ли основания для начала импичмента члену смешанной группы Сейма Ремигиюсу Жемайтайтису за его антисемитские посты и выступления.

За создание комиссии проголосовали 70 депутатов. Большинство из них были представителями правящих партий и шесть представителей оппозиции.

Несмотря на то, что некоторые представители оппозиции поддержали создание комиссии, члены оппозиционных фракций отказались в ней работать. Если они не делегируют своих представителей, в комиссии будут работать только шесть членов фракций консерваторов, либералов и Партии свободы.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что неучастие в комиссии по импичменту – это уже заявление о своей позиции.

Комиссия должна представить свое заключение до 1 декабря текущего года.

В тексте обвинительного заключения указывается, что заявления Жемайтайтиса характеризуются "постоянным разжиганием ненависти, пропагандой антисемитских настроений, пропагандой вражды, которая непосредственно направлена ​​против одного национального меньшинства – еврейского народа и государства Израиль".

По оценке правящих, парламентарий стремится пропагандировать насилие, вражду, оправдывать ненависть ко всему еврейскому народу и провоцировать общественную и национальную рознь посредством систематических заявлений, что несовместимо с Конституцией и интересами страны в сфере международных отношений.