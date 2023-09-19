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Новости2023.09.19 16:49

Сейм Литвы сформировал комиссию по импичменту Жемайтайтису

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BNS, LRT.lt 2023.09.19 16:49
Ремигиюс Жемайтайтис
Ремигиюс Жемайтайтис / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Во вторник Сейм сформировал временную комиссию по расследованию, чтобы выяснить, есть ли основания для начала импичмента члену смешанной группы Сейма Ремигиюсу Жемайтайтису за его антисемитские посты и выступления.

За создание комиссии проголосовали 70 депутатов. Большинство из них были представителями правящих партий и шесть представителей оппозиции.

Несмотря на то, что некоторые представители оппозиции поддержали создание комиссии, члены оппозиционных фракций отказались в ней работать. Если они не делегируют своих представителей, в комиссии будут работать только шесть членов фракций консерваторов, либералов и Партии свободы.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что неучастие в комиссии по импичменту – это уже заявление о своей позиции.

Комиссия должна представить свое заключение до 1 декабря текущего года.

В тексте обвинительного заключения указывается, что заявления Жемайтайтиса характеризуются "постоянным разжиганием ненависти, пропагандой антисемитских настроений, пропагандой вражды, которая непосредственно направлена ​​против одного национального меньшинства – еврейского народа и государства Израиль".

По оценке правящих, парламентарий стремится пропагандировать насилие, вражду, оправдывать ненависть ко всему еврейскому народу и провоцировать общественную и национальную рознь посредством систематических заявлений, что несовместимо с Конституцией и интересами страны в сфере международных отношений.

# Литва
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