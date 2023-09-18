Суд ООН в Гааге начал рассматривать иск Украины к России о геноциде

Международный суд ООН в Гааге начал предварительные слушания по иску "Об обвинениях в совершении геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", выдвинутому Украиной в отношении России.

Иск был подан в Международный суд ООН 27 февраля 2022 года – через три дня после начала полномасштабного вторжения. Украинская сторона требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия "геноцид" для оправдания нападения: Россия заявляла, что пыталась предотвратить геноцид на востоке Украины. Киев отверг это утверждение, сославшись на Конвенцию ООН 1948 года о геноциде, которая не допускает вторжения с целью его предотвращения. Россия, в свою очередь, утверждает, что это дело неподсудно Международному суду, так как Конвенция не касается применения силы между государствами.

"Претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP. К этим вопросам упомянутая конвенция не имеет никакого отношения", – заявили в МИД России.

Киев в качестве одного из доказательств устроенного Москвой геноцида приводит факт насильственного вывоза детей из Украины. По этому делу весной 2023 Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, для дачи показаний в Международный суд ООН прибыли шесть украинских детей.

"Их приезд должен привлечь внимание мирового сообщества к преступлениям, совершенным Россией против украинских детей, и способствовать созданию международной коалиции для их возвращения", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава комиссии ООН по расследованию преступлений в Украине Эрик Месе заявил, что ООН пока "не располагает достаточными доказательствами, которые соответствовали бы юридическим требованиям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". Власти Украины раскритиковали это высказывание.

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда, "если он все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада", а "по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха".

Публичные слушания пройдут с 18 по 27 сентября: 18 и 25 сентября будет выступать Россия, а 19 и 27 сентября – Украина. Согласно постановлению Международного суда, к иску Украины могут присоединиться 32 страны – почти весь Евросоюз, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия. Если дело сочтут подсудным, то слушания по существу, предположительно, начнутся не раньше следующего года и затянутся на несколько лет.

"Настоящее время"