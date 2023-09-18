Naujienų srautas

ООН
Новости 1 ч. назад

Суд ООН в Гааге начал рассматривать иск Украины к России о геноциде

Истребители F-16
Новости 2 ч. назад

Истребители воздушной полиции НАТО за неделю восемь раз сопроводили российские самолеты

Опубликованы фото повреждённой подлодки "Ростов-на-Дону"
Новости 2 ч. назад

Опубликованы фото повреждённой подлодки "Ростов-на-Дону"

Предупредительная забастовка учителей
Новости 3 ч. назад

Профсоюз учителей объявил, что 29 сентября начинает настоящую забастовку

Граница
Новости 4 ч. назад

За неделю в Литву не пропустили 58 автомобилей с российскими номерами

Россия
Новости 4 ч. назад

Российское гражданство для литовцев за 5000 евро: новый паспорт оформляется дистанционно за полгода

Гитанас Науседа
Новости 5 ч. назад

Науседа: "Пример Каунаса свидетельствует, что культура может быть в авангарде соцперемен"

Автомобили с российскими номерами
Новости 6 ч. назад

Польша перестала пускать в страну автомобили с российскими номерами

Суд (ассоциативное фото)
Новости 6 ч. назад

Европейские судьи: "Просьбы РФ по судьям дела январских событий должны быть отклонены"

Хлопчатобумажный комбинат в Алитусе
Новости 7 ч. назад

Конкурсы красоты, выпуск газеты и репетиции концертов: как хлопчатобумажный комбинат в советском Алитусе стал культурным центром

Йенс Столтенберг
Новости 7 ч. назад

Столтенберг не видит непосредственной угрозы ядерной эскалации в Украине

Белгород
Новости 7 ч. назад

В Белгороде подожгли инсталляцию с буквой Z

Старый город Каунаса
Новости 7 ч. назад

Модернистская архитектура Каунаса внесена в Список культурного наследия ЮНЕСКО

Магазин в России
Новости 9 ч. назад

Санкционные товары попадают в Россию - обходные пути проходят и через Литву

Рустамас Любаевас
Новости 9 ч. назад

Глава СОГГЛ: "Общие критерии закрытия границы могли бы применять и Норвегия с Финляндией"

Дождь
Новости 9 ч. назад

Погода: новая неделя будет теплой, но с дождем

Новости2023.09.18 17:44

Суд ООН в Гааге начал рассматривать иск Украины к России о геноциде

НВ
"Настоящее время" 2023.09.18 17:44
ООН
ООН / Shutterstock.com

Международный суд ООН в Гааге начал предварительные слушания по иску "Об обвинениях в совершении геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", выдвинутому Украиной в отношении России.

Иск был подан в Международный суд ООН 27 февраля 2022 года – через три дня после начала полномасштабного вторжения. Украинская сторона требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия "геноцид" для оправдания нападения: Россия заявляла, что пыталась предотвратить геноцид на востоке Украины. Киев отверг это утверждение, сославшись на Конвенцию ООН 1948 года о геноциде, которая не допускает вторжения с целью его предотвращения. Россия, в свою очередь, утверждает, что это дело неподсудно Международному суду, так как Конвенция не касается применения силы между государствами.

"Претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP. К этим вопросам упомянутая конвенция не имеет никакого отношения", – заявили в МИД России.

Киев в качестве одного из доказательств устроенного Москвой геноцида приводит факт насильственного вывоза детей из Украины. По этому делу весной 2023 Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, для дачи показаний в Международный суд ООН прибыли шесть украинских детей.

"Их приезд должен привлечь внимание мирового сообщества к преступлениям, совершенным Россией против украинских детей, и способствовать созданию международной коалиции для их возвращения", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава комиссии ООН по расследованию преступлений в Украине Эрик Месе заявил, что ООН пока "не располагает достаточными доказательствами, которые соответствовали бы юридическим требованиям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". Власти Украины раскритиковали это высказывание.

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда, "если он все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада", а "по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха".

Публичные слушания пройдут с 18 по 27 сентября: 18 и 25 сентября будет выступать Россия, а 19 и 27 сентября – Украина. Согласно постановлению Международного суда, к иску Украины могут присоединиться 32 страны – почти весь Евросоюз, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия. Если дело сочтут подсудным, то слушания по существу, предположительно, начнутся не раньше следующего года и затянутся на несколько лет.

"Настоящее время"

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Истребители F-16
2 ч. назад

Истребители воздушной полиции НАТО за неделю восемь раз сопроводили российские самолеты

Опубликованы фото повреждённой подлодки "Ростов-на-Дону"
2 ч. назад

Опубликованы фото повреждённой подлодки "Ростов-на-Дону"

Предупредительная забастовка учителей
3 ч. назад

Профсоюз учителей объявил, что 29 сентября начинает настоящую забастовку

Граница
4 ч. назад

За неделю в Литву не пропустили 58 автомобилей с российскими номерами

Россия
21
4 ч. назад

Российское гражданство для литовцев за 5000 евро: новый паспорт оформляется дистанционно за полгода

21
Гитанас Науседа
5 ч. назад

Науседа: "Пример Каунаса свидетельствует, что культура может быть в авангарде соцперемен"

Автомобили с российскими номерами
6 ч. назад

Польша перестала пускать в страну автомобили с российскими номерами

Суд (ассоциативное фото)
6 ч. назад

Европейские судьи: "Просьбы РФ по судьям дела январских событий должны быть отклонены"

Хлопчатобумажный комбинат в Алитусе
11
7 ч. назад

Конкурсы красоты, выпуск газеты и репетиции концертов: как хлопчатобумажный комбинат в советском Алитусе стал культурным центром

11
Йенс Столтенберг
7 ч. назад

Столтенберг не видит непосредственной угрозы ядерной эскалации в Украине

Магазин в России
2023.09.18 10:35

Санкционные товары попадают в Россию - обходные пути проходят и через Литву

Россия
21
2023.09.18 15:00

Российское гражданство для литовцев за 5000 евро: новый паспорт оформляется дистанционно за полгода

21
Рустамас Любаевас
2023.09.18 10:17

Глава СОГГЛ: "Общие критерии закрытия границы могли бы применять и Норвегия с Финляндией"

Нью-Йорк
2023.09.18 08:35

Президент Литвы примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Хлопчатобумажный комбинат в Алитусе
11
2023.09.18 12:20

Конкурсы красоты, выпуск газеты и репетиции концертов: как хлопчатобумажный комбинат в советском Алитусе стал культурным центром

11
Старый город Каунаса
2023.09.18 11:50

Модернистская архитектура Каунаса внесена в Список культурного наследия ЮНЕСКО

Гитанас Науседа
2023.09.18 14:21

Науседа: "Пример Каунаса свидетельствует, что культура может быть в авангарде соцперемен"

Суд (ассоциативное фото)
2023.09.18 13:00

Европейские судьи: "Просьбы РФ по судьям дела январских событий должны быть отклонены"

Йенс Столтенберг
2023.09.18 12:13

Столтенберг не видит непосредственной угрозы ядерной эскалации в Украине

Дождь
2023.09.18 09:36

Погода: новая неделя будет теплой, но с дождем