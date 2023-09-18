Истребители воздушной полиции НАТО за неделю восемь раз сопроводили российские самолеты

На прошлой неделе истребители миссии воздушной полиции НАТО совершили восемь вылетов для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны.

11 сентября самолеты НАТО сопроводили один российский самолет-разведчик Ил-20, два бомбардировщика Ту-22 и два истребителя СУ-35.

12 сентября были обнаружены и сопровождены два российских истребителя СУ-24, один Ил-20 и один истребитель СУ-27.

13 сентября самолеты НАТО совершили полет на опознание трех российских истребителей: двух СУ-24 и одного СУ-27, - которые двигались в международном воздушном пространстве, а 14 сентября дважды сопроводили разведывательный самолет Ил-20.

Большинство российских самолетов летели без плана полета, без включенного радиолокационного транспондера и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.