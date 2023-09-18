Польша перестала пускать в страну автомобили с российскими номерами

С 17 сентября Польша запретила въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, пишет Niezalezna.pl.

«Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет. Уважаемые господа, это касается всех автомобилей, как тех, которые используются в коммерческих целях, так и частных», — сказал Каминьский.

По его словам, запрет касается как жителей России, так и других стран, перемещающихся на автомобилях с российскими номерами.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала документ, в котором говорится, что россияне не могут временно ввозить на территорию Евросоюза личные вещи и транспортные средства российского происхождения или те, которые вывозятся из России.

Ранее Латвия, Литва, Эстония и Финляндия закрыли въезд на свою территорию для владельцев российских автомобилей.



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