Столтенберг не видит непосредственной угрозы ядерной эскалации в Украине

В настоящее время западные союзники Украины не наблюдают признаков непосредственной угрозы ядерной эскалации в войне с Россией.

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданиям медиагруппы Funke.



"Мы очень внимательно следим за тем, что делает российская армия. Пока мы не заметили никаких изменений в российских ядерных силах, которые заставили бы нас реагировать", - указал он. В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова к ситуации с применением ядерного оружия: "Цель НАТО - предотвратить войну, тем более ядерную войну. У нас есть надежные средства сдерживания".

Комментируя возможность поставки Киеву немецко-шведский крылатых ракет Taurus, Столтенберг указал на важность вооружения такого типа для ведения войны и приветствовал тот факт, что "некоторые союзники - Великобритания, Франция, США - уже поставили ракетные системы большой дальности". Поддержка Украины Германией, включая танки и системы ПВО, играет ключевую роль для обороны этой страны, добавил он.



DW