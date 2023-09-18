Санкционные товары попадают в Россию - обходные пути проходят и через Литву

России по-прежнему удается обеспечить импорт товаров по извилистому маршруту - так что товары, предназначенные для одной страны, оказываются в другой - в России. По мнению экономистов, даже падение курса рубля мало что меняет - Россия по-прежнему находит способы закупать товары и много платит предприятиям. А Литва, запретившая реэкспорт некоторых товаров двойного назначения в Россию, отмечает падение своего экспорта.

Москвичка Людмила Блажей проверяет, чего не хватает в ее холодильнике. Скоро она отправится в магазин за покупками. Содержимое холодильника за последний год практически не изменилось, говорит она: "Лично я не заметила никаких изменений в своем финансовом положении".

По дороге в супермаркет - портреты тех, кто погиб в войне в Украине. Якобы изображения погибших детей должны вызывать у россиян желание идти на войну.

А в магазине - широкий выбор товаров. Война в Украине, похоже, не повлияла, а западный бизнес не покинул страну. "Посмотрите, какие вкусные помидоры. 99 рублей за килограмм. Очень нормальная цена", - говорит женщина.

На прилавках есть продукция даже тех компаний, которые заявили о своем уходе из России. Например, Coca Cola, прибывшая из Казахстана. На прилавках и западное пиво. Датвский Carlsberg, например, представлен в изобилии.

И снова в холодильнике Людмилы нет недостатка ни в чем. "Понятно, что Запад хочет разрушить нашу экономику. Ведь не зря же они приняли столько пакетов санкций. Но пока у них ничего не получается", - говорит она.

Россия / Фото AP

По дороге в центр Москвы постоянно напоминают, что "победа будет за Россией", но не забывайте приходить на службу в армию. Сегодня есть много примеров того, что Западу не удается обуздать Россию санкциями. И даже если западная пищевая промышленность сама принимает решение о торговле в России, она мало чем отличается от других отраслей, которым действительно запрещено экспортировать продукцию в Россию.

Однако санкционные товары попадают в Россию через близлежащие регионы. Например, небольшое товарищество Right Direction Aero, зарегистрированное в жилом доме в Вильнюсе, продавало компании Cargoline в Киргизии запчасти для гражданских самолетов, которые затем устанавливались на самолеты Airbus и Boeing. Сами же руководители компании утверждают, что их обманули.

По иронии судьбы, всего несколько дней назад самолет Airbus совершил посадку в российском поле из-за технических проблем. Очевидно, что Россия не полностью обеспечена запчастями, но расследовательское издание "Важные истории", проанализировав таможенные данные, утверждает, что с марта 2022 года по март этого года в Россию было ввезено оригинальных запчастей Boeing и Airbus на сумму не менее 18 млрд. рублей, или чуть более 9,5 млн. евро.

Тадас Повилаускас, экономист SEB Bank, считает, что благодаря росту цен на нефть России удается поддерживать свою экономику, несмотря на резкое снижение курса рубля.

Россия (ассоциативное фото) / AP nuotr.

"Что-то идет не так, что-то нужно - они это получают. Это просто вопрос времени и денег. Но пока они справляются, хотя это обходится дороже. Почему у бизнесментов в Литве или других странах возникает соблазн? Они становятся посредниками, потому что в этом бизнесе хорошая маржа", - сказал экономист.

С июля Литва запретила реэкспорт некоторых товаров двойного назначения после того, как появились данные о необычно большом росте экспорта в Кыргызстан, Казахстан, Армению и другие страны региона. А оттуда грузовики идут в одном направлении.

"Мы уже наблюдаем сокращение потоков. Важно отметить, что большая часть потока в Россию или через Россию, Беларусь шла из Европы, т.е. товаров литовского происхождения очень мало. Когда мы приняли ограничительные меры, мы, конечно, видим, что этот поток уменьшается, и все меньше товаров идет в Россию и Беларусь. Но естественно, что санкционная политика всегда в первую очередь касается тех, кто пытается обойти санкции", - сказал Каролис Жемайтис, заместитель министра экономики и инноваций.

Согласно анализу общедоступных данных, проведенному газетой Financial Times, в Россию попали товары, попавшие под санкции Европейского союза, на сумму около миллиарда долларов. Только около половины товаров двойного назначения попали в Казахстан, Киргизию и Армению.