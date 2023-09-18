Глава СОГГЛ: "Общие критерии закрытия границы могли бы применять и Норвегия с Финляндией"

Поскольку Литва, Латвия и Польша договариваются об общих критериях, которые определят решение закрыть границу с Беларусью, глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) отмечает, что общие критерии могли бы применить и Эстония вместе с Финляндией и Норвегией в вопросе о закрытии границы с Россией.

"По всей видимости, решение о закрытии пунктов пропуска также будет принимать и эстонское правительство, только возникает вопрос о закрытии российско-эстонской границы", - сказал BNS на прошлой неделе Рустамас Любаевас.

"У Норвегии и Финляндии также есть общая граница с Россией. Такое предложение было озвучено в Варшаве, скорее всего, эти страны будут приглашены вступить в так называемый клуб в ближайшее время", - добавил он.

Глава погранслужбы сообщил, что Литва, Латвия и Польша в настоящее время все еще обсуждают общие критерии, которые привели бы к решению о совместном закрытии границы с Беларусью.

"Работа продолжается, эти критерии обязательно будут определены, сейчас оценивается правовая ситуация в каждой стране. Следующий этап – конкретно определить эти критерии и представить их на утверждение руководителям", – сказал Любаевас.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявлял, что такое решение могло бы быть обусловлено не только военными действиями или наплывом мигрантов, но и некоторыми недружественными политическими и дипломатическими решениями.

Согласование общих критериев ожидается на встрече министров внутренних дел заинтересованных стран в Литве в октябре, на которую также должны приехать представители Финляндии и Норвегии.

В августе Литва закрыла два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью — Шумскас и Тверячюс.

О возможном закрытии границы с Беларусью заговорили в Польше и странах Балтии, когда в эту страну перебрались несколько тысяч членов российской наемнической группировки «Вагнер», но после гибели ее командования часть наемников этой частной группировки покинула Беларусь.

Финляндия присоединилась к своим соседям из Балтийских стран и запретила въезд на свою территорию автомобилям, зарегистрированным в России.

С полуночи пятницы запрещен въезд российским частным автомобилям и в Финляндию.