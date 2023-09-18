Президент Литвы примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа отправился в Нью-Йорк, где в течение трех дней примет участие в 78-ой сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщили в администрации президента, выступление литовского лидера Генеральной Ассамблее запланирован на среду. Науседа уже в пятый раз обратится к мировым лидерам.

Речь президента будет сосредоточена на поддержании многостороннего мирового порядка, основанного на международном праве, вопросах безопасности, глобальном и коллективном ответе на продолжающуюся российскую агрессию в Украине, а также ответственности за военные преступления.

Глава Литвы также примет участие в форуме политических лидеров, посвященном целям устойчивого развития ООН, где выступит в дискуссии о важности науки, технологий и инноваций в достижении устойчивого прорыва.

Традиционно запланирована встреча президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Глава страны примет участие в ежегодном приеме глав государств по приглашению президента США Джо Байдена.

В ходе визита в Нью-Йорк Науседа примет участие в Форуме американо-балтийского экономического сотрудничества, встретится с группой потенциальных американских инвесторов в литовскую экономику и откроет памятную доску Антанасу Ульпису в Еврейском научно-исследовательском институте YIVO.

Литовский президент также посетит Лос-Анджелес, где встретится с местной литовской общиной и откроет Американо-литовский бизнес-форум, посвященный деловому сотрудничеству в области информационных технологий, оборонной промышленности, промышленности с нулевым загрязнением и устойчивой пищевой промышленности.

Вместе с президентом в мероприятиях 78-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке примет участие его супруга Диана Науседене.

Первая леди примет участие в мероприятии Генеральной Ассамблеи «Борьба за будущее: дети Украины на войне», которое организует первая леди Украины Елена Зеленская, и экологическом мероприятии, которое будет вести первая леди Турции Эмине Эрдоган. Науседене также будет присутствовать на ужине по приглашению супруги президента Соединенных Штатов Америки Джилл Байден.