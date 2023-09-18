Naujienų srautas

Нью-Йорк
Новости 17 мин. назад

Президент Литвы примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Китайский лидер Си Цзиньпин
Новости 34 мин. назад

Reuters: Эксперты видят риск роста зависимости ЕС от Китая

Рамзан Кадыров
Новости 13 ч. назад

В Telegram-канале Кадырова появился пост с опровержением его смерти

Йенс Столтенберг
Новости 14 ч. назад

Генсек НАТО: «Война России против Украины не завершится в ближайшее время»

Флаг Молдовы
Новости 19 ч. назад

The Insider: глава «Sputnik Молдова», высланный из страны – полковник армии РФ

Выборы (ассоциативное фото)
Новости 21 ч. назад

Избиратели Расяйнско-Кедайнского избирательного округа решают, кого делегировать в Сейм

Флаг ЛГБТ под молотком судьи
Новости 21 ч. назад

«Жили в постоянном страхе». 90 лет назад в СССР началось преследование гомосексуалов

Проституция
Новости 22 ч. назад

После пандемии в ФРГ растет число секс-работниц

Президент Кеннеди, Джеки Кеннеди и губернатор Техаса едут по Далласу
Новости 22 ч. назад

Телохранитель Кеннеди рассказал, что нашел в его машине пулю. Как это соотносится с официальной версией?

Кремль
Новости 23 ч. назад

Эксперты: ложь, пропаганда и дезинформация Кремля по-прежнему угрожают Западу

Война России против Украины. Группа украинских военных
Новости 1 д. назад

Как Украина развеивает мифы кремлевской пропаганды

Миндаугас Кузминскас
Новости 1 д. назад

Литовский баскетболист Миндаугас Кузминскас продал на аукционе мяч за 6000 евро в пользу Украины

Карта Европы, флаг Польши
Новости 1 д. назад

Польша перестанет пускать автомобили с российскими номерами

Российский корабль "Самум"
Новости 1 д. назад

Российский корабль «Самум», вероятно, был подбит: опубликовано фото

Артист театра «Студия Золотого Режиссёра»
Новости 1 д. назад

Как театр, созданный иммигрантами из Беларуси, украсил культурный ландшафт литовской столицы

Тилль Линдеман в Вильнюсе
Новости 1 д. назад

В Вильнюсе ведется расследование против фанатки, обвинившей Линдемана

Новости2023.09.18 08:35

Президент Литвы примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

B
BNS, LRT.lt 2023.09.18 08:35
Нью-Йорк
Нью-Йорк / Witizia/ Pixabay nuotr.

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа отправился в Нью-Йорк, где в течение трех дней примет участие в 78-ой сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщили в администрации президента, выступление литовского лидера Генеральной Ассамблее запланирован на среду. Науседа уже в пятый раз обратится к мировым лидерам.

Речь президента будет сосредоточена на поддержании многостороннего мирового порядка, основанного на международном праве, вопросах безопасности, глобальном и коллективном ответе на продолжающуюся российскую агрессию в Украине, а также ответственности за военные преступления.

Глава Литвы также примет участие в форуме политических лидеров, посвященном целям устойчивого развития ООН, где выступит в дискуссии о важности науки, технологий и инноваций в достижении устойчивого прорыва.

Традиционно запланирована встреча президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Глава страны примет участие в ежегодном приеме глав государств по приглашению президента США Джо Байдена.

В ходе визита в Нью-Йорк Науседа примет участие в Форуме американо-балтийского экономического сотрудничества, встретится с группой потенциальных американских инвесторов в литовскую экономику и откроет памятную доску Антанасу Ульпису в Еврейском научно-исследовательском институте YIVO.

Литовский президент также посетит Лос-Анджелес, где встретится с местной литовской общиной и откроет Американо-литовский бизнес-форум, посвященный деловому сотрудничеству в области информационных технологий, оборонной промышленности, промышленности с нулевым загрязнением и устойчивой пищевой промышленности.

Вместе с президентом в мероприятиях 78-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке примет участие его супруга Диана Науседене.

Первая леди примет участие в мероприятии Генеральной Ассамблеи «Борьба за будущее: дети Украины на войне», которое организует первая леди Украины Елена Зеленская, и экологическом мероприятии, которое будет вести первая леди Турции Эмине Эрдоган. Науседене также будет присутствовать на ужине по приглашению супруги президента Соединенных Штатов Америки Джилл Байден.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Китайский лидер Си Цзиньпин
34 мин. назад

Reuters: Эксперты видят риск роста зависимости ЕС от Китая

Рамзан Кадыров
13 ч. назад

В Telegram-канале Кадырова появился пост с опровержением его смерти

Йенс Столтенберг
14 ч. назад

Генсек НАТО: «Война России против Украины не завершится в ближайшее время»

Флаг Молдовы
19 ч. назад

The Insider: глава «Sputnik Молдова», высланный из страны – полковник армии РФ

Выборы (ассоциативное фото)
21 ч. назад

Избиратели Расяйнско-Кедайнского избирательного округа решают, кого делегировать в Сейм

Флаг ЛГБТ под молотком судьи
21 ч. назад

«Жили в постоянном страхе». 90 лет назад в СССР началось преследование гомосексуалов

Проституция
22 ч. назад

После пандемии в ФРГ растет число секс-работниц

Президент Кеннеди, Джеки Кеннеди и губернатор Техаса едут по Далласу
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
22 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Телохранитель Кеннеди рассказал, что нашел в его машине пулю. Как это соотносится с официальной версией?

Кремль
23 ч. назад

Эксперты: ложь, пропаганда и дезинформация Кремля по-прежнему угрожают Западу

Война России против Украины. Группа украинских военных
1 д. назад

Как Украина развеивает мифы кремлевской пропаганды

Проституция
2023.09.17 10:15

После пандемии в ФРГ растет число секс-работниц

Рамзан Кадыров
2023.09.17 18:55

В Telegram-канале Кадырова появился пост с опровержением его смерти

Флаг ЛГБТ под молотком судьи
2023.09.17 11:00

«Жили в постоянном страхе». 90 лет назад в СССР началось преследование гомосексуалов

Йенс Столтенберг
2023.09.17 18:17

Генсек НАТО: «Война России против Украины не завершится в ближайшее время»

Кремль
2023.09.17 09:00

Эксперты: ложь, пропаганда и дезинформация Кремля по-прежнему угрожают Западу

Президент Кеннеди, Джеки Кеннеди и губернатор Техаса едут по Далласу
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.09.17 10:00
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Телохранитель Кеннеди рассказал, что нашел в его машине пулю. Как это соотносится с официальной версией?

Выборы (ассоциативное фото)
2023.09.17 11:48

Избиратели Расяйнско-Кедайнского избирательного округа решают, кого делегировать в Сейм

Флаг Молдовы
2023.09.17 13:20

The Insider: глава «Sputnik Молдова», высланный из страны – полковник армии РФ

Китайский лидер Си Цзиньпин
2023.09.18 08:18

Reuters: Эксперты видят риск роста зависимости ЕС от Китая