В Telegram-канале Кадырова появился пост с опровержением его смерти

В Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова в воскресенье, 17 сентября, опубликовано видео его прогулки под дождем.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", - говорится в тексте поста, при этом время и место съемки не указаны.

В последние дни в ряде Telegram-каналов и СМИ курсировали слухи о тяжелой болезни и даже смерти Кадырова. В частности, Visegrád 24 в своей публикации в сервисе микроблогов X написал, что, по данным российских СМИ, "Кадыров скончался в московской больнице, не приходя в сознание после комы".

Intensifying rumours on large Russian telegram channels saying Kadyrov has died at a hospital in Moscow, failing to wake up from his coma



If true, Chechnya could quickly descend into chaos, creating an opportunity for a third Chechen War against Russia. pic.twitter.com/D5pozbWJfn