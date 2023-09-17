Генсек НАТО: «Война России против Украины не завершится в ближайшее время»

Война России против Украины не завершится в ближайшее время. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt.

Столтенберг отметил, что все страны военного союза хотят, чтобы мир наступил как можно быстрее, но если Украина прекратит борьбу, то как страна она исчезнет.

"Мы должны признать, что, если президент Владимир Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страны больше не будет. Если президент Владимир Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", – подчеркнул Столтенберг, отметив, что в конечном счёте Украина присоединится к НАТО.

Глава НАТО неоднократно заявлял, что государства военного союза будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее газета Financial Times писала, что западные страны начнут усиленно поставлять боеприпасы для вооруженных сил Украины к середине следующего года.

Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. МИД России считает, что Запад напрямую участвует в войне на стороне Украины, поставляя вооружения и занимаясь обучением украинских военных.

Радио Свобода