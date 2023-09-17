Избиратели Расяйнско-Кедайнского избирательного округа решают, кого делегировать в Сейм

В воскресенье с 7 утра в Расяйнско-Кедайнском избирательном округе проводится второй тур выборов члена Сейма. Избиратели этого округа остались без своего представителя в Сейме после того, как избранный ими «аграрий» Арвидас Някрошюс стал мэром Расяйнского района. В этом округе избиратели могут голосовать до 20 часов.

На мандат члена Сейма во втором туре выборов претендуют два кандидата – Андрюс Баутронис, кандидатура которого выдвинута Союзом отечества – Христианскими демократами Литвы, и Матас Скамаракас, выдвинутый Социал-демократической партией Литвы.

По данным Главной избирательной комиссии, до 10 часов в Расяйнско-Кедайнском избирательном округе проголосовали 12,99 процента избирателей.

Непосредственной в день выборов до 10 часам к урнам пришли 3,07 процента избирателей. 3 157 избирателей уже выразили свою волю заранее или на дому. По данным Главной избирательной комиссии, это составляет 9,92 процента от общего числа избирателей, имеющих право голоса в в Расяйнско-Кедайнском избирательном округе.

После окончания повторного голосования и подсчета бюллетеней избранным будет считаться кандидат, набравший наибольшее количество голосов.