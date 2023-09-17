Naujienų srautas

Выборы (ассоциативное фото)
Новости 51 мин. назад

Избиратели Расяйнско-Кедайнского избирательного округа решают, кого делегировать в Сейм

Флаг ЛГБТ под молотком судьи
Новости 1 ч. назад

«Жили в постоянном страхе». 90 лет назад в СССР началось преследование гомосексуалов

Проституция
Новости 2 ч. назад

После пандемии в ФРГ растет число секс-работниц

Президент Кеннеди, Джеки Кеннеди и губернатор Техаса едут по Далласу
Новости 2 ч. назад

Телохранитель Кеннеди рассказал, что нашел в его машине пулю. Как это соотносится с официальной версией?

Кремль
Новости 3 ч. назад

Эксперты: ложь, пропаганда и дезинформация Кремля по-прежнему угрожают Западу

Война России против Украины. Группа украинских военных
Новости 4 ч. назад

Как Украина развеивает мифы кремлевской пропаганды

Миндаугас Кузминскас
Новости 4 ч. назад

Литовский баскетболист Миндаугас Кузминскас продал на аукционе мяч за 6000 евро в пользу Украины

Карта Европы, флаг Польши
Новости 5 ч. назад

Польша перестанет пускать автомобили с российскими номерами

Российский корабль "Самум"
Новости 5 ч. назад

Российский корабль «Самум», вероятно, был подбит: опубликовано фото

Артист театра «Студия Золотого Режиссёра»
Новости 5 ч. назад

Как театр, созданный иммигрантами из Беларуси, украсил культурный ландшафт литовской столицы

Тилль Линдеман в Вильнюсе
Новости 5 ч. назад

В Вильнюсе ведется расследование против фанатки, обвинившей Линдемана

Паспорт гражданина Беларуси
Новости 5 ч. назад

«Паспорт иностранца» для белоруса. Пример Польши и Литвы

Кибернетическая безопасность
Новости 5 ч. назад

США и Литва провели совместную «оборонительную» кибероперацию

Пятрас Ауштрявичюс
Новости 5 ч. назад

Пятрас Ауштрявичюс: «В Беларуси ускорился процесс демонтажа белорусской государственности»

Анна Белоброва
Новости 5 ч. назад

Вдова Мантаса Кведаравичюса Анна Белоброва: «Мантаса убила не война, а конкретные люди»

Принцесса Диана
Новости 20 ч. назад

Свитер принцессы Дианы с черной овечкой продали за 1,14 миллиона долларов

Новости2023.09.17 11:48

Избиратели Расяйнско-Кедайнского избирательного округа решают, кого делегировать в Сейм

E
ELTA 2023.09.17 11:48
Выборы (ассоциативное фото)
Выборы (ассоциативное фото) / E.Blaževič/LRT nuotr.

В воскресенье с 7 утра в Расяйнско-Кедайнском избирательном округе проводится второй тур выборов члена Сейма. Избиратели этого округа остались без своего представителя в Сейме после того, как избранный ими «аграрий» Арвидас Някрошюс стал мэром Расяйнского района. В этом округе избиратели могут голосовать до 20 часов.

На мандат члена Сейма во втором туре выборов претендуют два кандидата – Андрюс Баутронис, кандидатура которого выдвинута Союзом отечества – Христианскими демократами Литвы, и Матас Скамаракас, выдвинутый Социал-демократической партией Литвы.

По данным Главной избирательной комиссии, до 10 часов в Расяйнско-Кедайнском избирательном округе проголосовали 12,99 процента избирателей.

Непосредственной в день выборов до 10 часам к урнам пришли 3,07 процента избирателей. 3 157 избирателей уже выразили свою волю заранее или на дому. По данным Главной избирательной комиссии, это составляет 9,92 процента от общего числа избирателей, имеющих право голоса в в Расяйнско-Кедайнском избирательном округе.

После окончания повторного голосования и подсчета бюллетеней избранным будет считаться кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Флаг ЛГБТ под молотком судьи
1 ч. назад

«Жили в постоянном страхе». 90 лет назад в СССР началось преследование гомосексуалов

Проституция
2 ч. назад

После пандемии в ФРГ растет число секс-работниц

Президент Кеннеди, Джеки Кеннеди и губернатор Техаса едут по Далласу
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Телохранитель Кеннеди рассказал, что нашел в его машине пулю. Как это соотносится с официальной версией?

Кремль
3 ч. назад

Эксперты: ложь, пропаганда и дезинформация Кремля по-прежнему угрожают Западу

Война России против Украины. Группа украинских военных
4 ч. назад

Как Украина развеивает мифы кремлевской пропаганды

Миндаугас Кузминскас
4 ч. назад

Литовский баскетболист Миндаугас Кузминскас продал на аукционе мяч за 6000 евро в пользу Украины

Карта Европы, флаг Польши
5 ч. назад

Польша перестанет пускать автомобили с российскими номерами

Российский корабль "Самум"
5 ч. назад

Российский корабль «Самум», вероятно, был подбит: опубликовано фото

Артист театра «Студия Золотого Режиссёра»
14
5 ч. назад

Как театр, созданный иммигрантами из Беларуси, украсил культурный ландшафт литовской столицы

14
Тилль Линдеман в Вильнюсе
5 ч. назад

В Вильнюсе ведется расследование против фанатки, обвинившей Линдемана

Паспорт гражданина Беларуси
2023.09.17 07:12

«Паспорт иностранца» для белоруса. Пример Польши и Литвы

Видео
Россия (ассоциативное фото)
2023.09.16 15:10

Прошлое как будущее. Андрей Мальгин – о переделке российской истории

„TikTok“
2023.09.16 13:40

В Евросоюзе оштрафовали Tiktok на 345 миллионов евро

Пятрас Ауштрявичюс
2023.09.17 07:12

Пятрас Ауштрявичюс: «В Беларуси ускорился процесс демонтажа белорусской государственности»

Артист театра «Студия Золотого Режиссёра»
14
2023.09.17 07:12

Как театр, созданный иммигрантами из Беларуси, украсил культурный ландшафт литовской столицы

14
Анна Белоброва
2023.09.17 07:10

Вдова Мантаса Кведаравичюса Анна Белоброва: «Мантаса убила не война, а конкретные люди»

Видео
Принцесса Диана
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.09.16 16:30
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Свитер принцессы Дианы с черной овечкой продали за 1,14 миллиона долларов

Боевик ЧВК «Вагнер»
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.09.16 13:35
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ЧВК «Вагнер» объявили в Британии террористической организацией. Почему сейчас и какой смысл?

Вилюс Семешка
2023.09.16 14:30

Вилюс Семешка: «Я думаю, что к провокациям нужно быть готовыми всегда»

Российский корабль "Самум"
2023.09.17 07:27

Российский корабль «Самум», вероятно, был подбит: опубликовано фото