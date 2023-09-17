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Литовский баскетболист Миндаугас Кузминскас продал на аукционе мяч за 6000 евро в пользу Украины

НГ
Новая газета. Балтия 2023.09.17 07:59
Миндаугас Кузминскас
Миндаугас Кузминскас / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Литовский баскетболист Миндаугас Кузминскас продал на аукционе в пользу Украины мяч с подписями всех игроков сборной Литвы за 6000 евро.

«Аукцион приостановлен! Поздравляем Томаса Мисявичюса с победой! В фонд будет пожертвовано 6000 евро. Спасибо за вашу доброту», — написал спортсмен в Facebook.

Болельщики могли оставлять свои предложения цены за мяч в комментариях под постом Кузминскаса в Facebook до 20:00 15 сентября.

Вырученные средства пойдут литовскому фонду «Ačiū, kad esi», который помогает Украине.

Новая газета. Балтия

# Литва# Война в Украине
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