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Новости2023.09.17 13:20

The Insider: глава «Sputnik Молдова», высланный из страны – полковник армии РФ

ГА
Голос Америки 2023.09.17 13:20
Флаг Молдовы
Флаг Молдовы / Shutterstock nuotr.

Высланный 13 сентября из Молдовы глава российского информагентства «Sputnik Молдова» Виталий Денисов предположительно является офицером российской армии. Это утверждение содержится в расследовании издания The Insider.

«К журналистике Денисов имеет весьма опосредованное отношение и, предположительно, является кадровым офицером 72-го центра специальной службы (в/ч 54777), который в интересах ГРУ занимается информационными вбросами и дезинформацией зарубежной аудитории», – утверждает The Insider.

Согласно расследованию, Денисов родился в Закарпатской области тогдашней УССР, учился ещё в советские времена во Львовском высшем военно-политическом училище (впоследствии на его базе была создана Академия сухопутных войск Украины).

В 1992 году он переехал в Москву, был сотрудником главного печатного органа Минобороны – газеты «Красная звезда».

В 2005 году он получил от Минобороны ведомственную квартиру, а по состоянию на 2013 год, как сообщается, работал в Главном следственном управлении Московской области.

Как утверждает The Insider со ссылкой на источник в Минобороны, из Следственного комитета Денисов перешел в 72-й центр специальной службы, который, как утверждается, занимается, в частности, распространением информационных фейков на зарубежную аудиторию.

Также утверждается, что в 2016 году Денисову присвоили звание полковника. С 2019 года он возглавлял Sputnik в частично признанной Южной Осетии, затем в Азербайджане, а с 2022 года – в Молдове. Комментариев самого Денисова в материале нет.

В июле и августе 2023 года Молдова выслала 45 российских дипломатов и сотрудников посольства, сославшись на опасения по поводу попыток Москвы «дестабилизировать ситуацию в стране». Этому предшествовало расследование The Insider, в котором говорилось, что на крыше российского посольства в Кишинёве расположены антенны, которые позволяют прослушивать телефонные переговоры.

Радио «Свобода» публиковало расследование о том, что некоторые остающиеся в стране сотрудники российского посольства могут быть связаны с военной разведкой.

Голос Америки

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