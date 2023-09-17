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Польша перестанет пускать автомобили с российскими номерами

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.17 07:31
Карта Европы, флаг Польши
Карта Европы, флаг Польши / фото Shutterstock

Польша запретит въезд на свою территорию автомобилей, зарегистрированных в России. Ограничения начали действовать 17 сентября.

"На российские грузовики этот запрет уже распространялся. Сейчас мы закрываем этот вопрос. Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет. Уважаемые господа, это касается всех автомобилей, как тех, которые используются в коммерческих целях, так и частных", – заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Он добавил, что запрет касается не только граждан России, но и граждан других стран, перемещающихся на автомобиле с российскими номерами.

Ранее въезд для российских автомобилей закрыли Финляндия, Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, направляющихся в или из Калининграда.

Польша стала последней страной ЕС, граничащей с Россией, которая ввела запрет на въезд российским автомобилям.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения порядка применения санкций, согласно которым таможня стран-участниц ЕС имеет право не пропускать в Евросоюз ввозимые из России товары, импорт которых запрещён, в том числе автомобили, а также личные вещи россиян. Спустя несколько дней были опубликованы уточнения, согласно которым таможенные органы должны обращать внимание прежде всего на автомобили.

Радио Свобода

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