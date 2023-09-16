Что россиянам нельзя ввозить в ЕС?

Представитель Еврокомиссии разъясняет правила.

8 сентября Еврокомиссия выпустила разъяснение о порядке ввоза гражданами России машин и личных вещей на территорию ЕС. Согласно тексту, россиянам не разрешалось ввозить в ЕС больше 150 видов товаров, в том числе автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки, косметику, зубную пасту, шампуни, мыло, женскую одежду и обувь.

Это вызвало бурную реакцию и в России, и за ее пределами. Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский написал письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором назвал эти ограничения «вредными и бесполезными» и призвал их пересмотреть.

Раскритиковали Еврокомиссию и в Фонде борьбы с коррупцией: глава совета директоров ФБК Мария Певчих назвала эти меры ошибкой, а юристы фонда отправили письма в профильные министерства Эстонии, Латвии и Литвы – страны, которые после директивы Еврокомиссии перестали пускать машины с российскими номерами на свою территорию, – с требованием снять ограничения.

Впрочем, в среду Еврокомиссия уточнила свои формулировки, подчеркнув, что речь идет в основном о запрете на въезд машин с российскими номерами, а в вопросе личных вещей «национальным правительствам следует руководствоваться здравым смыслом».

Русская служба «Голос Америки» поговорила с представителем Еврокомиссии Даниэлем Ферри о том, как на самом деле должны работать новые правила.

– Расскажите, пожалуйста, о новых разъяснениях Еврокомиссии. С чем граждане России могут и не могут пересекать границу с ЕС?

– ЕС принял широкий диапазон санкций в отношении России, чтобы подорвать возможность Кремля финансировать агрессивную войну против Украины. Это включает в себя запрет импорта из России в ЕС - то есть товары, которые не могут быть ввезены из России в Евросоюз. Например, российские машины не могут въезжать в Евросоюз, поэтому если вы приедете на российской машине на границу, страны Евросоюза не должны вас пропускать на автомобиле. Но, конечно, что касается личных вещей, страны-участницы должны руководствоваться принципом пропорциональности и разумности, применяя эти санкции.

– Но что это значит «принцип пропорциональности»? Например, если у человека с собой дорогой парфюм, его пропустят на границе или нет?

– Когда мы говорим о санкциях, их главная задача – снизить доходы Кремля, чтобы он не мог дальше финансировать войну против Украины. Это главная цель. И когда страны-участницы применяют санкции, они должны быть уверены, что эффективность ограничений сохраняется. Есть большая разница между тем, чтобы ввозить большие количества товаров, чтобы обойти санкции, и личными вещами для поездки в ЕС. Еврокомиссия говорит, что страны-участницы, когда смотрят на товары, с которыми граждане России пересекают границу, должны руководствоваться здравым смыслом. Если, например, какая-то одежда лежит в чемодане с какими-то личными вещами, ничего страшного в этом нет.

– Будете ли вы как-то контролировать, как соблюдается этот «принцип пропорциональности»?

– Закон ЕС распространяется на все 27 стран Евросоюза, но, когда это касается санкций, то ответственность каждой страны-участницы, как исполнять их. Ограничения на самом деле очень понятные: есть товары, которые вы можете ввести, и товары – которые не можете. Что касается личных вещей, то, как я уже сказал, страны-участницы должны руководствоваться здравым смыслом.

– Знаете ли вы о тех письмах, которые юристы ФБК направили в министерства Латвии, Литвы и Эстонии с требованием отменить ограничения в отношении личных вещей обычных граждан, включая легковые автомобили? Получала ли Еврокомиссия подобные письма от ФБК?

– Я лично не в курсе никаких писем по этой теме. Но я могу сказать, что Европейская комиссия контактирует со всеми странами-участницами по вопросу о том, как санкции должны исполняться. Мы не знаем ни о каких примерах того, чтобы личные вещи в какой-то стране были конфискованы. Таких случаев мы не видели. Что касается автомобилей - здесь все понятно: машины не должны пересекать границу ЕС, если они зарегистрированы в России. Есть одно исключение: если машина принадлежит гражданину ЕС, то тогда провозить можно.

– Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что вчера Эстония не пропустила автомобиль с российскими номерами под управлением водителя с двойным гражданством – РФ и Литвы. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Европейская комиссия не занимается реализацией конкретных санкций. Как я уже говорил, это страны-участницы и их национальные правительства должны применять их. Еврокомиссия лишь пытается быть уверенной, что эти санкции одинаково применяются по всей территории ЕС. Это значит, что мы не можем комментировать конкретные случаи. У нас нет для этого всех деталей – это ответственность национальных правительств. Но как я уже сказал, да, есть исключения, когда ситуация касается гражданина ЕС.

– Почему именно сейчас Еврокомиссия решила дать эти разъяснения?

– Запрет на импорт из России существует с октября 2022 года. Он был введен почти год назад. Это закон. Что делает Еврокомиссия – это периодически дает странам-участницам разъяснения, как санкции должны применяться, чтобы они одинаково работали по всей территории ЕС. Мы часто обновляем наши разъяснения, мы часто говорим со странами-участницами об этом. Вопрос о машинах поднимался странами-участницами во время Совета Евросоюза, поэтому мы решили выпустить разъяснения по этому поводу. Это не меняет правила, это не меняет закон, это просто объясняет его.

– Как вы можете объяснить то, что в то время, когда Еврокомиссия дает такие разъяснения, и не пускает машины обычных российских граждан в ЕС, Евросоюз исключает из санкционных списков 4 российских граждан, включая 3 олигархов (речь о владельце группы компаний ЕСН Григории Березкине, экс-гендиректоре Ozon Александре Шульгине и предпринимателе Фархаде Ахмедове – прим. ред.)?

– ЕС всего внес в санкционные списки больше 1800 юридических и физических лиц из России – это огромное количество. Конечно, определенные причины приводят к тому, что некоторые лица выходят из-под санкций: например, если кто-то умер, или, например, законные основания для нахождения под санкциями изменились. С небольшого ряда людей санкции были сняты, но всё еще больше 1800 лиц находятся в списках.

– Что бы Вы посоветовали россиянам, которые против войны и пытаются пересечь границу с ЕС, брать и не брать с собой, чтобы точно не иметь проблем на таможне?

– Я думаю, что санкции ЕС эффективные, они работают и имеют последствия. Почему мы ввели эти санкции? Потому что Россия вторглась в Украину, потому что Россия ведет агрессивную войну. У этого есть последствия. Поэтому это личная ответственность каждого конкретного человека – информировать себя об этих санкциях. У нас всё очень хорошо объяснено на сайте, но, как я уже сказал ранее, каждая страна-участница сама решает, как эти санкции применять на месте. Поэтому возможно лучше консультироваться с национальными правительствами, если вы хотите поехать в ту или иную страну.

Голос Америки