Как Украина развеивает мифы кремлевской пропаганды

В Крыму уничтожены уже второй хваленый комплекс С-400, а также подлодка и десантный корабль.

Генштаб Вооруженных Сил Украины подтвердил в пятницу, 15 сентября, что в ходе штурма освобождено село Андреевка. Это первый населенный пункт, отбитый украинскими силами под Бахмутом. Также отмечен определенный успех в районе другого села – Клещеевка.

А накануне, как сообщили СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины, в аннексированном Крыму, близ Евпатории, был уничтожен российский ракетный комплекс С-400 «Триумф». Кроме того, выведена из строя радиолокационная станция.

Успех Украине обеспечила операция, в ходе которой были задействованы беспилотники и модифицированные крылатые ракеты «Нептун». Это уже второй крах «Триумфа» на территории полуострова за неполный месяц.

А в минувшую среду впервые был нанесен ракетный удар по Севастополю.

В результате ночного обстрела судоремонтного завода уничтожены большой десантный корабль «Минск» и одна из шести находящихся на вооружении Черноморского флота России субмарин класса «Варшавянка», носителей ракет «Калибр».

Российское Минобороны никак не прокомментировало потерю С-400 и признало лишь то, что в Севастополе получили «повреждения» два корабля, которые, по оценке, независимых военных экспертов на самом деле теперь не пригодны к боевым действиям.

Между тем штатные российские пропагандисты и «военкоры» бьют в колокола, ищут причины неудач и козлов отпущения.

Любая война – это извечное противостояние щита и меча, заметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. По его мнению, практика боевых действий доказала эффективность ПВО, которые представляют собой щит.

«Однако, судя по всему ВСУ подобрали ключ к системам российских ПВО в Крыму, – добавил он. – Под Евпаторией уничтожен широко разрекламированный комплекс С-400 «Триумф». К слову, второй менее, чем за месяц. Это показывает, что представители ВПК России сильно завысили тактико-технические характеристики комплекса – очевидно, чтобы привлечь заказчиков. Причем, по имеющейся информации, под Евпаторией уничтожены как радары, так и командный пункт. Какие-то пусковые установки, возможно, и уцелели, но погиб личный состав – высококвалифицированные специалисты, подготовка которых требует длительного времени».

По экспертным оценкам, стоимость «Триумфа» в экспортном исполнении превышает миллиард долларов.

Скорее всего здесь имела место комбинированная атака с использование сначала беспилотников, а затем «вишенкой на торте» стали удары Storm Shadow, предположил Андрей Золотов: «Storm Shadow с ее меняющейся траекторией, когда она на финальном этапе бьет по цели с крутого пике, более сложная цель для ПВО. Так или иначе, за короткий срок дважды поражены комплексы С-400, хотя в России хвастались, что в Крыму и муха не пролетит. Севастополь наряду, пожалуй, с Москвой, Петербургом и Североморском, один из наиболее защищенных ПВО районов. Но российский щит оказался дырявым».

Поражение двух кораблей в доке севастопольского судоремонтного завод – сильнейший удар по российскому Черноморскому флоту с момента потопления крейсера «Москва», констатировал политолог: «Из строя выведены два весьма ценных корабля. К тому же «Минск» – не первый десантный корабль, уничтоженный в ходе войны. Похоже, у России наметился определенный дефицит судов такого класса, ведь «Минск» был переброшен с Балтийского моря. А поскольку он долго горел в доке, где много горючих веществ, то от него остался практически один остов. В любом случае эта боевая единица очень надолго выбыла из строя. Так же, как и подлодка «Ростов-на-Дону» – новый корабль выпуска 2014 года, носитель крылатых ракет «Калибр». Такая субмарина класса «Варшавянка» стоит около 300 миллионов долларов. Плюс ремонтные мощности завода тоже фактически выведены из строя на продолжительное время. А большая часть кораблей Черноморского флота требует постоянного ремонта».

После уничтожения установки С-400 под Евпаторией в системе ПВО Крыма возникла дыра, и ВСУ грех ею не воспользоваться, рассуждает Андрей Золотарев. Как ему представляется, это далеко не последний удар по Севастополю и военным объектам на территории оккупированного полуострова.

Это очень существенный урон, который Россия понесла в Крыму, согласен блогер Марк Фейгин. По его словам, до Севастополя до сих пор вообще «редко что долетало», поскольку он достаточно далеко расположен.

«Сейчас стало окончательно ясно, что и он далеко не в безопасности, и база Черноморского флота соответственно тоже, – уточнил собеседник «Голоса Америки». – Все вместе это оказывает сильное психологическое воздействие и на жителей Крыма, и на российские оккупационные войска, и на сам Кремль, не говоря уж про панику в рядах штатных пропагандистов и Z-патриотов. Тут много адресатов, и среди них, кстати, и те западные страны, который не торопятся с поставками Украине дальнобойных ракет. Полагаю, что эффективность применения ВСУ имеющимися у неё средствами поражения может подтолкнуть США и Германию к более решительным действиям в этом вопросе».

Ракетные удары ВСУ развенчали очередной миф кремлевской пропаганды о неуязвимости Крыма, также подчеркнул Марк Фейгин: «А все угрозы высших российских руководителей в отместку устроить Украине “судный день”, нанести удар по центрам принятия решений в Киеве оказались на поверку дешевым карточным блефом. Ведь это были уже далеко не первые результативные удары по Крыму. Вспомним Керченский мост и многое другое. Киеву не в первой развенчивать мифы, рожденные в Москве».

Угрозы Кремля нанести в ответ удары ядерным оружием – из той же серии, утверждает блогер: «Если бы на Западе не велись на подобный шантаж, а сразу бы действовали решительно, скорее всего и война бы быстрее закончилась… Эффективность американских ПВО на сегодня позволила надежно защитить центральную Украину и Киев. Ракеты туда практически не долетают. Поэтому центры принятия решений в украинской столице находятся в полной безопасности». Москве элементарно нечем ответить на удары ВСУ, иначе она это давно бы сделала», – заключил Марк Фейгин.

Голос Америки