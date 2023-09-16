Экс-министр иностранных дел Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала в Россию

Бывшая министр иностранных дел Австрии, которая приглашала президента России Владимира Путина на свою свадьбу и танцевала с ним вальс в 2018 году, сообщила, что переехала в Санкт-Петербург, где создала аналитический центр.

58-летняя Карин Кнайсль из правой Австрийской партии свободы занимала пост министра иностранных дел с 2017 по 2019 год.

В то время она неоднократно подвергалась критике в австрийских и германских СМИ за свои пророссийские взгляды

Ее танец с Путиным состоялся через несколько месяцев после того, как Россию обвинили в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании с помощью нервно-паралитического агента «Новичок».

Ранее на этой неделе на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Кнайсль сообщила российскому агентству ТАСС, что она основала аналитический центр G.O.R.K.I при Санкт-Петербургском государственном университете.

По ее словам, центр требует много внимания, и поэтому она решила переехать в Россию.

Голос Америки