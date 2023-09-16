Прошлое как будущее. Андрей Мальгин – о переделке российской истории

Не мной замечено: нынешняя российская власть гораздо больше говорит о прошлом, чем о будущем. Никакой программы развития нет, или она пунктирно очерчена весьма размытыми характеристиками. Зато прошлое живо, день ото дня обрастает новыми деталями, цементируется в более или менее цельную конструкцию. И не беда, что конструкция эта имеет мало отношения к реальной истории страны и мира. В жертву концепции приносятся даже, казалось бы, устоявшиеся в общественном сознании факты.

Так, на днях патриарх Кирилл, обращаясь к участникам крестного хода в Петербурге, заявил, что Пётр I боролся с "западными влияниями, направленными на ослабление России". По словам патриарха, Петр не верил в доброту Запада и противопоставлял западным веяниям исконно-посконно русские традиции.

Мы, конечно, знаем, что в реальности все обстояло ровно наоборот. Знает это, несомненно, и патриарх Кирилл.

Знает и президент Путин, что расстрелы в Бабьем Яре проводили эсэсовцы, а вовсе не "бандеровцы". А если не знает, легко мог бы получить справку: в конце концов, совершившие это злодеяние известны пофамильно. Однако он для того и вспомнил о Бабьем Яре, чтобы подверстать преступление под общую концепцию "возрождения украинского нацизма". Мол, мы для того затеяли войну с Украиной, чтобы не допустить там возрождения нацизма, способного на такие ужасные преступления.

Находящаяся на передовой идеологической борьбы спикер МИДа Мария Захарова на голубом глазу заявляет: "Западники выкормили неонацистский режим на Украине, а теперь используют его, чтобы наносить удары по России в надежде отыграться за прежние неудачи – будь то Карла XII, Наполеона, Гитлера. Эта ситуация глобального противостояния России в желании и стремлении дать отпор несущим агрессию западным странам ничем не отличается от Крымской войны XIX в., Великой Отечественной войны и т. д."

Несущие агрессию западные страны и противостоящая им миролюбивая Россия… Гитлер и Зеленский в одном ряду. Не зря же министр Лавров, начальник Захаровой, разоблачил Гитлера: в его жилах, оказывается, тоже текла еврейская кровь.

По сути, во всей истории России, как она преподносится и изучается сегодня, не осталось ни одного правдивого отрезка. Она вся фальшь и мистификация. Именно в таком вывернутом наизнанку виде она вбивается в головы населения, именно такова она в пресловутом учебнике истории, с которым первого сентября дети пошли в школу.

В принципе процесс начался далеко не сегодня. На фальсифицированной истории держалась и советская власть, но даже и тогда на уроках в школе и с экранов телевизоров нас не учили, что во время второй мировой войны СССР противостоял напавшей на него Европе, объединенной идеей русофобии. А сейчас об этом говорят официальные лица.

Елена Боннэр вспоминала: "Спустя три года (после пражских событий 1968 года) мы с Андреем Дмитриевичем ехали в такси. Водитель был молодой, словоохотливый, рассказывая что-то про себя сказал: "Это было, когда чехи на нас напали". Сахаров недоуменно воскликнул: "Кто на кого напал?" – "Ну чехи в Праге. Не помните, что ли".

Видел недавно по ТВ опрос на улицах Москвы. И да, действительно находились люди, и вовсе не единичные чудаки, уверенные, что в феврале прошлого года не Россия немотивированно напала на Украину, а наоборот, Российская Федерация вынуждена защищаться от напавшего на нее агрессивного блока НАТО. Не удивлюсь, если постепенно такая точка зрения станет преобладающей. Это вполне согласуется с заявлением В. В. Путина: "Мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить".

Ни один советский миф не был основан на реальных событиях. Всё было плодом неудержимой фантазии. Начиная с "Авроры", которая своим выстрелом по Зимнему дворцу якобы положила начало Великой Октябрьской социалистической революции. В большевистской газете "Правда" команда крейсера "Аврора" тогда же, по горячим следам развенчивала этот миф. Не верьте буржуазной прессе, писали моряки, если бы мы стреляли по Зимнему, мы бы его разнесли к чертовой матери. И вообще крейсер стоял на ремонте и стрелять никак не мог, ни по Зимнему, ни куда-либо еще.

А 28 героев-панфиловцев! Историкам прекрасно известно, что так называемый "подвиг панфиловцев" – плод вымысла журналиста Александра Кривицкого, раздутый его шефом, главным редактором "Красной звезды" Д. Ортенбергом. Кривицкий этого не скрывал: "При разговоре в ПУРе с т. Крапивиным он интересовался, откуда я взял слова политрука Клочкова, написанные в моём подвале: "Россия велика, а отступать некуда — позади Москва", – я ему ответил, что это выдумал я сам… В части же ощущений и действий 28 героев – это мой литературный домысел". Причем миф о панфиловцах стал трещать по швам еще при Сталине, когда выяснилось, что по крайней мере трое из 28 героев-панфиловцев впоследствии стали полицаями, верой и правдой служили гитлеровцам.

Но как может расстаться с советскими мифами соавтор учебника истории, советник президента Владимир Мединский! "Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего – это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые", – заявил Мединский.

Вообще тема Великой Отечественной войны по нынешним временам опасна, что ни скажи – подпадешь по действие уголовной статьи. А я ведь еще помню времена (не столь давние), когда публиковались и свободно обсуждались документы, свидетельствующие, что осенью 1940 года, уже после начала Второй мировой войны, полным ходом шли переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту – договору о "дружбе и разграничении сфер влияния" между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией. Была реальной перспектива, что Советский Союз присоединится к Тройственному пакту и станет четвертым компонентом Оси. Стороны не сошлись в деталях. Но уже был подписан пакт Молотова – Риббентропа и секретные протоколы к нему, уже пополам разорвали Польшу. И далее действовали совместно. СССР напал на Финляндию и аннексировал часть ее территории, Германия в свою очередь вторглась в Данию и в Норвегию. Затем немецкая армия захватила Бельгию, Голландию и Францию, а СССР ввел войска в Латвию, Литву и Эстонию и под дулами советского оружия провел там безальтернативные "выборы", в результате которых присоединил эти территории к себе. В дни, когда Гитлер завершал оккупацию Франции, Сталин ввел войска в Румынию, после чего забрал себе Бессарабию и Северную Буковину.

А вот теперь прочтите вполне официальное заявление МИД РФ:

"17 сентября 1939 года началась военная операция Красной армии в восточных областях Польши. В научном сообществе и СМИ (особенно зарубежных) это событие трактуется неоднозначно, нередко транслируются откровенно пропагандистские тезисы с целью представить СССР как агрессора наравне с гитлеровской Германией… Что касается Польской республики, то в конечном счете ее подвела собственная политическая недальновидность".

Вот так. Польша сама виновата. Подвела ее недальновидность.

Точно так, как Украина, с ее лежащими в руинах городами, сама виновата. Надо было знать, с кем дружить. И не надо было великий и прекрасный русский язык дискриминировать.

А несколько лет назад Мария Захарова обвинила Великобританию в убийстве Григория Распутина. Так и сказала, строго взглянув на британского журналиста: "Вы убили нашего Распутина!" И, не дав ему опомниться, добавила: "И Павла Первого тоже". Это так она ответила на "голословные инсинуации" властей Великобритании, обвинивших российские спецслужбы в организации заказных убийств за рубежом.

Интересно, расскажут ли детям на уроках истории об этих зверствах англосаксов? Надо бы Мединскому взять на заметку. Еще один кирпичик в стройное здание великой российской истории.

Радио Свобода