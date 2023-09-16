Naujienų srautas

Саша Скочиленко
Новости 7 мин. назад

В Петербурге на суде по делу Саши Скочиленко применили перцовый газ

Литовская граница
Новости 12 мин. назад

Что россиянам нельзя ввозить в ЕС?

Карин Кнайсль и Владимир Путин
Новости 52 мин. назад

Экс-министр иностранных дел Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала в Россию

Место гибели Евгения Пригожина
Новости 1 ч. назад

Песков о расследовании гибели Пригожина: «Это непростое происшествие»

Габриэлюс Ландсбергис и Корнелиус Циммерманн
Новости 2 ч. назад

Глава МИД Литвы обсудил с новым послом Германии вопросы размещения бригады

Андрюс Навицкас
Новости 2 ч. назад

Литовские педагоги не отказываются от планов забастовки, марша, пикетов

Суд (ассоциативное фото)
Новости 2 ч. назад

Литовец Каледа приступит к обязанностям судьи Общего суда ЕС

Офис МУС в Гааге
Новости 16 ч. назад

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда

Лайнер Artania в Клайпеде
Новости 16 ч. назад

Завершается круизный сезон: в этом году в Клайпеде было меньше судов и пассажиров

Гедиминас Шимкус
Новости 17 ч. назад

Шимкус надеется, что ЕЦБ изменил ставки в последний раз

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
Новости 17 ч. назад

Президент Гитанас Науседа лишил фигуристку Маргариту Дробязко гражданства Литвы

На границе с Беларусью
Новости 17 ч. назад

Заведующий кафедрой ЕГУ в Вильнюсе поддерживает связи с режимом Лукашенко - как на это реагирует Литва?

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Новости 17 ч. назад

Лукашенко предложил Путину "сотрудничество на троих" с КНДР

Автомобили на российских номерах
Новости 17 ч. назад

Финляндия запретила въезд легковых автомобилей с номерами РФ и дала полгода на то, чтобы выехали машины, уже находящиеся в стране

Маргарита Дробязко
Новости 18 ч. назад

Жалимас о решении лишить Дробязко литовского гражданства: «Науседа ведет себя, как Лукашенко»

Ремигиюс Жемайтайтис
Новости 20 ч. назад

Правящие собрали подписи под импичментом Жемайтайтису за антисемитские высказывания

Новости2023.09.16 08:45

Песков о расследовании гибели Пригожина: «Это непростое происшествие»

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.16 08:45
Место гибели Евгения Пригожина
Место гибели Евгения Пригожина / фото AP

В Кремле не считают, что расследование авиакатастрофы, в которой погиб основатель ЧВК "Вагнер", бизнесмен Евгений Пригожин, идёт медленно. "Это непростое расследование, непростое происшествие", – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Расследование идёт", поэтому давать какие-либо комментарии преждевременно, добавил он.

Ранее Песков называл одной из основных версий крушения самолёта Пригожина "преднамеренное злодеяние".

Частный самолёт бразильского производства Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК "Вагнер", потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Жертвами авиакатастрофы стали все десять человек, находившиеся на борту. Очевидцы утверждают, что на борту произошёл взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.

Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и "внешнее воздействие".

В то же время Россия не допустила Бразилию к расследованию крушения самолёта, на борту которого был Евгений Пригожин, сославшись на то, что ЧП произошло на внутреннем рейсе и на его расследование не распространяются международные нормы. По мнению экспертов, это вызовет сомнения в объективности расследования с учётом того, что существуют подозрения в причастности властей России к крушению самолёта.

По данным The Wall Street Journal, официальные лица США полагают, что самолёт разбился в результате заговора с целью убийства Пригожина.

Кремль отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолёта Пригожина.

Два месяца назад Пригожин и его наёмники предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Минобороны России. При этом были сбиты несколько вертолётов и один военный самолёт, пытавшиеся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи нескольких бортов погибли.

Президент России Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Позднее после переговоров при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наёмников на белорусскую территорию. Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников.

Радио Свобода

# В мире# Россия
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Саша Скочиленко
8 мин. назад

В Петербурге на суде по делу Саши Скочиленко применили перцовый газ

Литовская граница
13 мин. назад

Что россиянам нельзя ввозить в ЕС?

Карин Кнайсль и Владимир Путин
53 мин. назад

Экс-министр иностранных дел Австрии, танцевавшая с Путиным, переехала в Россию

Габриэлюс Ландсбергис и Корнелиус Циммерманн
2 ч. назад

Глава МИД Литвы обсудил с новым послом Германии вопросы размещения бригады

Андрюс Навицкас
2 ч. назад

Литовские педагоги не отказываются от планов забастовки, марша, пикетов

Суд (ассоциативное фото)
2 ч. назад

Литовец Каледа приступит к обязанностям судьи Общего суда ЕС

Офис МУС в Гааге
16 ч. назад

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда

Лайнер Artania в Клайпеде
16 ч. назад

Завершается круизный сезон: в этом году в Клайпеде было меньше судов и пассажиров

Гедиминас Шимкус
17 ч. назад

Шимкус надеется, что ЕЦБ изменил ставки в последний раз

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
17 ч. назад

Президент Гитанас Науседа лишил фигуристку Маргариту Дробязко гражданства Литвы

Александр Лукашенко
Интервью ЛРТ 6
2023.09.15 12:42
Интервью ЛРТ

Павел Латушко: «Мы можем увидеть Лукашенко, стоящего на коленях и просящего прощения у Европы»

6
На границе с Беларусью
2023.09.15 16:29

Заведующий кафедрой ЕГУ в Вильнюсе поддерживает связи с режимом Лукашенко - как на это реагирует Литва?

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
2023.09.15 16:35

Президент Гитанас Науседа лишил фигуристку Маргариту Дробязко гражданства Литвы

Недвижимость
5
2023.09.15 13:00

«Люди платят половину своего семейного дохода только за жилье»: в Литве продолжают расти процентные ставки по кредитам

5
Маргарита Дробязко
6
2023.09.15 15:03

Жалимас о решении лишить Дробязко литовского гражданства: «Науседа ведет себя, как Лукашенко»

6
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
2023.09.15 10:17

Президент Литвы обещает без промедления подписать декрет о лишении Дробязко гражданства

Предупредительная забастовка учителей
5
2023.09.15 11:09

Бастующие учителя надеются заговорить с властями "на одном языке"

5
Ремигиюс Жемайтайтис
2023.09.15 13:37

Правящие собрали подписи под импичментом Жемайтайтису за антисемитские высказывания

Лайнер Artania в Клайпеде
2023.09.15 17:06

Завершается круизный сезон: в этом году в Клайпеде было меньше судов и пассажиров

Наводнение в Ливии
2023.09.15 10:02

Число погибших в результате наводнения в Ливии выросло до 11300