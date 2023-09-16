В Петербурге на суде по делу Саши Скочиленко применили перцовый газ

В Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга, где в пятницу прошло очередное заседание по делу активистки Саши Скочиленко, распылили перцовый газ. Об этом сообщает из зала суда корреспондент "Медиазоны".

По его словам, это мог сделать судебный пристав. Ранее он угрожал применить газ, чтобы выгнать из коридора суда сторонников Скочиленко, пришедших выразить ей поддержку.

"Слушатели расходятся, хрипя и кашляя", – сообщает "Медиазона".

Адвокат Скочиленко Юрий Новолодский заявил, что газ распылил сержант МВД, который отказался представиться ему. "Заявляю: это преступление. Поэтому соответствующие службы должны вычислить этого человека. До какого безумного уровня давления доходят полицейские? Это уже слишком, это распад власти", - сказал Новолодский. Он также считает, что на суд оказывается серьёзное давление извне.

Как сообщает петербургское издание "Бумага", девушке Саши Софии Субботиной пришлось вызвать скорую помощь из-за вызванного газом приступа астмы, а группа поддержки Саши составила коллективное заявление на распылившего газ сотрудника.

На пятничном заседании адвокаты Скочиленко представили её положительные характеристики с места работы и от руководителей благотворительных проектов, в которых она участвовала.

Прокурор в ответ поинтересовался у Скочиленко, нарушала ли она дисциплину в школе. "А в детском саду вы хорошо себя вели? Ели кашу манную?", – спросил он. Скочиленко и защита сочли этот вопрос оскорбительным.

Адвокаты также потребовали вызвать в качестве свидетеля бывшего директора Центра экспертизы Попова, который подписывал лингвистическое заключение для дела Скочиленко, хотя не имел на это права, так как не был назначенным экспертом. Судья отказала. Сторона защиты заявила, что подаст ходатайство.

Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Художница и активистка Александра Скочиленко уже более года находится в СИЗО. Её обвиняют в том, что она в магазине "Перекрёсток" наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Скочиленко признала факт распространения стикеров, но заявила, что информация на них не является ложной. Вину художница не признала.

Скочиленко арестовали 13 апреля 2022 года. Она была одной из первых арестованных в России по статье о так называемых фейках об армии. Подсудимой грозит до 10 лет колонии.

Скочиленко неоднократно заявляла, что в СИЗО не может получать необходимую медицинскую помощь. Художница страдает заболеваниями сердца и целиакией – врождённой болезнью обмена веществ, требующей регулярного приёма лекарств и соблюдения жёсткой диеты. В условиях СИЗО обеспечить это невозможно.

Радио Свобода