В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда

Naujienų srautas

Лайнер Artania в Клайпеде
Новости 21 мин. назад

Завершается круизный сезон: в этом году в Клайпеде было меньше судов и пассажиров

Гедиминас Шимкус
Новости 49 мин. назад

Шимкус надеется, что ЕЦБ изменил ставки в последний раз

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
Новости 52 мин. назад

Президент Гитанас Науседа лишил фигуристку Маргариту Дробязко гражданства Литвы

На границе с Беларусью
Новости 58 мин. назад

Заведующий кафедрой ЕГУ в Вильнюсе поддерживает связи с режимом Лукашенко - как на это реагирует Литва?

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Новости 1 ч. назад

Лукашенко предложил Путину "сотрудничество на троих" с КНДР

Автомобили на российских номерах
Новости 1 ч. назад

Финляндия запретила въезд легковых автомобилей с номерами РФ и дала полгода на то, чтобы выехали машины, уже находящиеся в стране

Маргарита Дробязко
Новости 2 ч. назад

Жалимас о решении лишить Дробязко литовского гражданства: «Науседа ведет себя, как Лукашенко»

Ремигиюс Жемайтайтис
Новости 3 ч. назад

Правящие собрали подписи под импичментом Жемайтайтису за антисемитские высказывания

Недвижимость
Новости 4 ч. назад

«Люди платят половину своего семейного дохода только за жилье»: в Литве продолжают расти процентные ставки по кредитам

Александр Лукашенко
Новости 4 ч. назад

Павел Латушко: «Мы можем увидеть Лукашенко, стоящего на коленях и просящего прощения у Европы»

Большой театр
Новости 5 ч. назад

Директор Большого театра Урин ввел военную цензуру

Предупредительная забастовка учителей
Новости 6 ч. назад

Бастующие учителя надеются заговорить с властями "на одном языке"

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
Новости 7 ч. назад

Президент Литвы обещает без промедления подписать декрет о лишении Дробязко гражданства

Наводнение в Ливии
Новости 7 ч. назад

Число погибших в результате наводнения в Ливии выросло до 11300

Паланга
Новости 7 ч. назад

Погода: Литву ожидают прохладные, но солнечные выходные

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Новости 8 ч. назад

Владимир Зеленский посетит Вашингтон с визитом

Новости2023.09.15 17:28

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.15 17:28
Офис МУС в Гааге
Офис МУС в Гааге / AP nuotr.

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда. Он будет расследовать военные преступления непосредственно на месте. Сейчас это крупнейшее представительство МУС вне Гааги, где находится его штаб-квартира.

Об открытии офиса сообщили на брифинге в четверг прокурор МУС Карим Хан и генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Костин пообещал, что расследователи МУС будут работать совместно с украинской прокуратурой.

Представители МУС присутствуют в Украине уже больше года. Костин высоко оценил работу команды МУС под руководством Бренды Голлис, расследовавшей предполагаемые преступления на местах - например, после разрушения плотины Каховской ГЭС. Одним из результатов её действий стала выдача ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по подозрению в насильственной депортации в Россию украинских детей.

"Мы полностью открыты и прозрачны. Предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений, доказательств и показаний. Делаем всё от нас зависящее, чтобы эксперты Международного уголовного суда имели возможность увидеть последствия преступлений агрессора своими глазами и сделать собственные беспристрастные выводы. Вместе со всем цивилизованным миром мы объединены одной целью: обеспечить справедливое наказание агрессора за все совершенные преступления", - сказал Костин.

Радио «Cвобода»

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Лайнер Artania в Клайпеде
22 мин. назад

Завершается круизный сезон: в этом году в Клайпеде было меньше судов и пассажиров

Гедиминас Шимкус
50 мин. назад

Шимкус надеется, что ЕЦБ изменил ставки в последний раз

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
53 мин. назад

Президент Гитанас Науседа лишил фигуристку Маргариту Дробязко гражданства Литвы

На границе с Беларусью
59 мин. назад

Заведующий кафедрой ЕГУ в Вильнюсе поддерживает связи с режимом Лукашенко - как на это реагирует Литва?

Владимир Путин и Александр Лукашенко
1 ч. назад

Лукашенко предложил Путину "сотрудничество на троих" с КНДР

Автомобили на российских номерах
1 ч. назад

Финляндия запретила въезд легковых автомобилей с номерами РФ и дала полгода на то, чтобы выехали машины, уже находящиеся в стране

Маргарита Дробязко
6
2 ч. назад

Жалимас о решении лишить Дробязко литовского гражданства: «Науседа ведет себя, как Лукашенко»

6
Ремигиюс Жемайтайтис
3 ч. назад

Правящие собрали подписи под импичментом Жемайтайтису за антисемитские высказывания

Недвижимость
5
4 ч. назад

«Люди платят половину своего семейного дохода только за жилье»: в Литве продолжают расти процентные ставки по кредитам

5
Александр Лукашенко
Интервью ЛРТ 6
4 ч. назад
Интервью ЛРТ

Павел Латушко: «Мы можем увидеть Лукашенко, стоящего на коленях и просящего прощения у Европы»

6
Рош Ха-Шана
6
2023.09.15 08:28

Рош Ха-Шана - Еврейский Новый год, 5784-ый от Сотворения мира

6
Полиция
2023.09.14 17:52

Литовская полиция обнаружила в лесу «фабрику» по производству самогона

Военные учения в Литве, с использованием системы NASAMS
2023.09.15 08:16

Рекордная сделка: Латвия и Эстония закупают передовое ПВО у Германии, насколько конкурента воздушная оборона Литвы?

Александр Лукашенко
Интервью ЛРТ 6
2023.09.15 12:42
Интервью ЛРТ

Павел Латушко: «Мы можем увидеть Лукашенко, стоящего на коленях и просящего прощения у Европы»

6
Строительство в Юстинишкес
5
2023.09.15 08:25

ЛРТ слышит вас. Жители Вильнюса обеспокоены строительством в районе: три новых дома вместо панорамного вида из окна

5
Маргарита Дробязко
6
2023.09.15 15:03

Жалимас о решении лишить Дробязко литовского гражданства: «Науседа ведет себя, как Лукашенко»

6
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
2023.09.15 10:17

Президент Литвы обещает без промедления подписать декрет о лишении Дробязко гражданства

Предупредительная забастовка учителей
5
2023.09.15 11:09

Бастующие учителя надеются заговорить с властями "на одном языке"

5
Недвижимость
5
2023.09.15 13:00

«Люди платят половину своего семейного дохода только за жилье»: в Литве продолжают расти процентные ставки по кредитам

5
Ремигиюс Жемайтайтис
2023.09.15 13:37

Правящие собрали подписи под импичментом Жемайтайтису за антисемитские высказывания