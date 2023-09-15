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Новости2023.09.15 17:06

Завершается круизный сезон: в этом году в Клайпеде было меньше судов и пассажиров

B
BNS, LRT.lt 2023.09.15 17:06
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Подсчитано, что по итогам сезона круизных судов в Клайпеде в этом году портовый город посетили 42 тыс. пассажиров круизных судов и 41 лайнер, сообщили в дирекции Клайпедского морского порта.

В прошлом году Клайпеду посетил 61 корабль и почти 50 тыс. таких туристов.

«В связи с геополитическими обстоятельствами, когда ситуация в регионе изменилась, а количество портов, посещаемых на круизных маршрутах, уменьшается, судоходные линии ищут альтернативы. Мы надеемся, что в наступающем сезоне Клайпеду откроют как новые суда, так и новые судоходные компании», - заявил в сообщении директор порта Альгис Латакас.

По его словам, на следующий год уже зарегистрировались почти 60 судов.

Как отмечает директор по международным связям Кристина Гонтье, в этом году заполняемость круизных лайнеров увеличилась до 90%.

В воскресенье в Клайпедском порту пришвартуется последний в этом году лайнер — Silver Dawn, ходящий под флагом Маршалловых островов.

В этом сезоне в Клайпеду впервые прибыли четыре новых круизных лайнера, а Клайпеду добавила в свой маршрут одна новая судоходная компания. Самым большим лайнером в этом году стал Mein Schiff 6, длина которого составляет 296 метров. Клайпеду также впервые посетил один из самых впечатляющих парусников Sea Cloud Spirit. Построенное всего пару лет назад трехмачтовое судно в настоящее время является одним из крупнейших парусных судов в мире.

# Литва
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