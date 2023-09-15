Павел Латушко: «Мы можем увидеть Лукашенко, стоящего на коленях и просящего прощения у Европы»

В среду, 13 сентября, Европейский парламент проголосовал за резолюцию об отношениях с Беларусью, в которой есть призыв к Международному уголовному суду выдать ордер на арест белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко. Также в докладе говорится о том, что Лукашенко причастен к войне против Украины наравне с диктатором РФ Владимиром Путиным. Доклад был принят 453 голосами "за", 21 – "против", еще 40 депутатов воздержались.

Евродепутаты потребовали прекратить насилие, пытки, репрессии и пропаганду против инакомыслящих. Немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных и всех произвольно задержанных лиц. Объявить всеобщую амнистию для всех арестованных по политическим мотивам с 2020 года и обеспечить мирную передачу власти после организации свободных и справедливых выборов.

Депутаты Европарламента также призвали применить против Беларуси «зеркальные» санкции, подобные тем, что ЕС применяет против России в связи с ее агрессией против Украины.

В интервью LRT.lt ситуацию проккоментировал один из лидеров белорусской оппозиции, глава народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко, который считает, что Лукашенко должен ответить как за военные преступления, так и за агрессию против Украины.

– Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины наравне с Путиным. Повлияет ли это как-то на Лукашенко и на Беларусь в целом?

– Очень важно отметить, что еще в начале мая, мы представили предварительный отчёт по фактам незаконного перемещения украинских детей, с оккупированных территорий Украины, на территорию Беларуси в Европейском парламенте (ЕП). Тогда состоялись первые встречи и коммуникации. В последующем эти встречи имели систематический характер, и в результате мы видим, что в резолюции ЕП как раз таки содержится оценка незаконных действий Лукашенко.



Надо также отметить, что подобную оценку поддержали и многие другие международные организации, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, саммит Совета Европы, который проходил в Рейкьявике. Даже Верховная рада Украины, основываясь на материалах, которые были подготовлены нашей командой народного антикризисного управления, внесла соответствующие изменения, а в Генеральной прокуратуре Украины и Литвы возбудили уголовные дела. Мы также передали эти материалы 27 июня в международный уголовный суд в Гааге. Коммуникацию в соответствии со стандартами, принятыми в рамках международного уголовного суда.



Лукашенко виновен в этих военных преступлениях. У нас нет сомнений, хотя, конечно, юридически эту оценку может дать только прокурор международного уголовного суда, а в последующем суд.

Европейский парламент / фото ES

Если же мы говорим по поводу агрессии, то я думаю, что для всех юристов-международников было абсолютно ясным и понятным, что, предоставляя территорию Беларуси для последующего вхождения российских войск на территории Украины в направлении Киева в 2022 году, Лукашенко и его режим стал соагрессором в этой войне.



И здесь также важно говорить о привлечении его к ответственности. Пока не создан специальный трибунал по фактам агрессии, но идет сбор доказательств, и мы также находимся в коммуникации с украинскими партнёрами, с международными партнерами, передаем все материалы. Лукашенко должен ответить как за военные преступления, так и за агрессию против Украины.

– Может ли это свидетельствовать о том, что после окончания войны, Беларусь будет выплачивать репарации Украине?

– Еще достаточно рано говорить об этом. Сегодня это скорее политические дискуссии, но нужно также посмотреть, какое решение будет принято Верховной радой Украины. Ведь на сегодняшний день в Верховной раде Украины, находится на рассмотрении два законопроекта. Один из них предполагает признание Беларуси в качестве оккупированной территории и действительно немилитарная оккупация Беларуси произошла. Российские войска перманентно входят и выходят с территории нашей страны.

Война в Украине / фото AP

С другой стороны, есть проект резолюции о признании Беларуси, в данном контексте имею в виду режим Лукашенко, в качестве агрессора в этой войне. Уже исходя от этого, включаются соответствующие правовые механизмы. Мы также должны понимать, что правительство независимой демократической Беларуси, я на сегодняшний день представляю объединенный переходный кабинет, будет следовать нормам международного права, и я думаю, что исходя из этого в последующем и будет рассматриваться этот вопрос.

– Европарламент призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест диктатора. Как будет работать механизм по привлечению его к ответственности? Какие последствия для Лукашенко в таком случае будут?

– Как я уже говорил, команда народного антикризисного управления, передала соответствующую коммуникацию и материалы, свидетельствующие о том, что из 15 оккупированных Российской Федерацией городов Украины, вывозились и продолжают вывозиться на территорию Беларуси, более чем 2100 украинских детей. В последующем там осуществляется в отношении них переобразование. В наших материалах содержатся данные о детях-сиротах. Мы также сейчас готовим дополнительные материалы к первичной коммуникаций, которые будем передавать прокурору международного уголовного суда, а также передаем в адрес Генеральной прокуратуры Украины. Пока нам не удалось установить связи с Генеральной прокуратурой Литвы, но я надеюсь, что такие контакты у нас будут установлены и с литовскими прокурорами.

Европейский парламент / фото Shutterstock.com

Поэтому решение о выдаче ордера на арест, конечно же, это компетенция прокурора Международного уголовного суда. Какое решение он примет? Он независимый институт. Мы исходили из подхода стопроцентной доказуемости, стопроцентной достоверности тех материалов, которые мы передавали в Международный уголовный суд. А эта резолюция, подписанная Лукашенко в Москве, о его финансировании за вывоз укринских детей. Это документы так называемого Союзного государства: программы, письма, переписка с Железными дорогами, информация из 6 мест, куда вывозились украинские дети на территории Беларуси, а это 6 лагерей. Это видеоматериалы, связанные с военным и милитарным переобразованием украинских детей. То есть это достаточно большой объем материалов, который сейчас подлежит оценке и изучению прокурором.

– Может ли Лукашенко поменять свою риторику по отношению к Западу, на фоне всех этих заявлений? Или это его вряд ли пугает?

– Лукашенко имеет такой характер, что он может изменить свою риторику только тогда, когда он понимает, что против него стоит более сильный партнер. Диктаторы понимают только язык силы. Вот этот ультиматум, который был выставлен тремя государствами, граничащими с Беларусью, плюс Эстония, о возможном закрытии границы, действует отрезвляюще на режим. В любом случае, мы видим какие-то телодвижения, попытки показать и продемонстрировать, что он что-то прекращает и приостанавливает. Пока это всё-таки носит хаотичный характер. Поэтому, если он почувствует, что действительно Запад солидарен не в словах, декларациях и резолюциях, да простят меня европейские депутаты, а именно в правовых инструментах по привлечению к ответственности.

Александр Лукашенко / фото AP

Когда ордер будет выдан, тогда это может влиять на диктатора. Мы можем увидеть ситуацию, в том числе стоящего на коленях Лукашенко и просящего прощения у Европы. Такой сценарий не стопроцентный, но он вероятен, потому что повторю, диктаторы понимают только язык силы. До сих пор Лукашенко называл европейских политиков слабаками. Это его фраза. Он пока не встретил контр-партнеров, которые бы очень жёстко и принципиально с ним разговаривали и диктовали условия, используя весь тот набор рычагов и инструментов влияния на него. Потому что словесная риторика, она важна, но она всё-таки не результативна.

– Мы видим что Армения передала на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда. Можно ли говорить о том, что Лукашенко потерял одного из союзников?

– Я думаю, что здесь надо ставить вопрос шире, Россия теряет своих союзников. Фактически изгоями становятся на постсоветском пространстве и России, и Беларусь. Мы видели с вами заявления президента Касым-Жомарт Токаева в Москве, голосование Казахстана в Генеральной ассамблее ООН, в котором они признают, что агрессия со стороны Российской Федерации, а значит и со стороны режима Лукашенко, имеет место быть. Президент Казахстана фактически даёт от ворот поворот Лукашенко, который хвастается тем, что он получил ядерное оружие. Мы видели с вами заявления и позицию МИД Азербайджана, который не признал так называемые выборы на оккупированных территориях Украины.

Военные ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) / фото Vida Press

Фактически может образоваться ситуация, когда все страны-соседи России просто объединятся. Это был бы мощнейший удар по самолюбию и эффективности диктаторских режимов. Я думаю, что большинство государств, которые граничат с Россией, понимают, что Россия - это не гарант безопасности. Это угроза как территориальной целостности, так и использования иных рычагов военного, невоенного и экономического давления.



И здесь каждая страна принимает решение в отдельности, когда ищет партнеров, которые могут заменить Россию, заместить ее влияние. Однако, если бы все постсоветские государства, возникшие после распада СССР, объединились в общем подходе. Я думаю, что это серьёзно ускорило бы завершение этой ужасной войны, начатой Россией при поддержке режима Лукашенко.