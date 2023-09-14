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Науседа: "Поддержка Северной Кореей России существенно не скажется на войне в Украине"

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BNS, LRT.lt 2023.09.14 17:02
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / E. Blaževič/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что поддержка России Северной Кореей не окажет существенного влияния на войну Кремля в Украине.

"Такое сотрудничество между Россией и Северной Кореей только подтверждает, в каком отчаянии находится Россия, если ей нужны такие друзья, как Северная Корея", - сказал BNS лидер страны в четверг в Польше.

"Я не сомневаюсь, что эта поддержка, о которой сейчас заявляет лидер Северной Кореи, не окажет принципиального влияния на ход украинской войны", - добавил он.

На этой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили возможную военную поддержку. Путин заявил, что военное сотрудничество с Пхеньяном возможно, несмотря на международные санкции.

По словам Науседы, все больше стран поддерживают Украину, включая соседнюю с Северной Кореей Южную Корею. Они понимают "природу этой войны" и не желают "равнодушно наблюдать" за вторжением России в Украину, сказал он.

# Литва
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