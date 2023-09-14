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Новости2023.09.14 12:35

Фонд Навального просит страны Балтии разрешить въезд машин с номерами РФ

DW
Deutsche Welle 2023.09.14 12:35
А. Навальный
А. Навальный / Vida Press nuotr.

Фонд борьбы с коррупцией призвал Латвию, Литву и Эстонию пересмотреть решение о запрете на въезд машин с номерами РФ. Активисты также попросили отменить решение об изъятии у россиян личных вещей на границе.

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) призвал власти Латвии, Литвы и Эстонии пересмотреть решение о запрете на въезд машин с российскими номерами, и об изъятии у россиян личных вещей на границе. Образец письма, разосланного уполномоченным органам трех стран, в среду, 13 сентября, обнародовала председатель совета директоров ФБК Мария Певчих.

В письме, в частности, говорится, что введенные странами Балтии меры вредят противникам путинского режима, вынужденным уезжать из РФ, и снижают эффективность санкций. Кроме того, в ФБК считают, что эти ограничения дискредитируют саму идею санкций и дают новые аргументы российской пропаганде.

По словам Певчих, в письме также содержатся "ссылки на закон, юридический анализ противоречий и обоснование возможности отмены дискриминационных санкций".

Обращение Соболь и Каца

С аналогичным призывом обратились к европейским властям российские оппозиционные политики Любовь Соболь и Максим Кац.

Соболь в письме на имя главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля попросила европейские власти разъяснить, как именно будут работать новые ограничения. Она отметила, что под "противоречивые и расплывчатые" формулировки ЕК подпадают вещи повседневного пользования, которые никак не влияют на способность России финансировать войну против Украины и не затрагивают интересы российской политической элиты.

В свою очередь Кац обратился к комиссару ЕС по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Мейрид Макгиннес, в котором подчеркнул, что новые ограничения противоречат изначальному смыслу санкций, поскольку они применимы ко всем россиянам, а не только к представителям российской элиты. По словам Каца, частный транспорт остается для россиян одним из немногих способов быстро покинуть страну в случае политического преследования или мобилизации.

Разъяснения Еврокомиссии

Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, как странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России санкционных товаров, в том числе автомобилей, личной одежды, предметов гигиены. На фоне возникшего резонанса ЕК уточнила, что таможенным органам следует сосредоточить внимание на автомобилях, а по остальным предметам, в том числе одежде, запрет следует применять "пропорциональным и разумным образом".

Власти Литвы и Латвии 11-12 сентября объявили, что на основании рекомендаций ЕК запретят автомобилям с российскими номерами въезжать на свою территорию. Запрет в Литве и Латвии начал действовать 12 сентября. 13 сентября аналогичный запрет ввела Эстония.

DW

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