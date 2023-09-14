Комиссия по делам гражданства рекомендовала лишить фигуристку Дробязко гражданства Литвы: Науседа поддерживает решение

Комиссия по делам гражданства предлагает президенту Литвы Гитанасу Науседе лишить литовского гражданства проживающую в России танцовщицу на льду Маргариту Дробязко.

Об этом сообщил в четверг председатель комиссии Пранас Жукаускас.

"Комиссия приняла решение предложить президенту республики признать Маргариту Дробязко лишенной гражданства Литовской Республики, предоставленного ей в порядке исключения, по причине публично выражаемой ею поддержки Российской Федерации, которая трактуется как враждебное государство в отношении Литвы, государств Евросоюза и их союзников", – заявил журналистам после заседания комиссии Жукаускас.

По его словам, это первое подобное решение и "формирует прецедент на будущее". "В заседании приняли участие восемь членов, все проголосовали за данное решение", - сказал председатель комиссии.

В публичном письме, опубликованном на этой неделе, сама фигуристка заявила, что не участвует в российской пропаганде, а распространяет "свет культуры и добра".

Маргарита Дробязко / Fot. T. Lukšys/BNS

""Насколько я понимаю, мне инкриминируется невыражение публично моей политической позиции. Но разве согласно конституции Литвы я не имею права не озвучивать свою позицию если я не могу, не хочу или не готова это сделать?", - рассуждала Дробязко в письме.

"Сами шоу, в которых она участвует и танцует, конечно, не имеют никакого отношения к режиму и его пропаганде. Но оценивался более широкий контекст, то есть организаторы этих шоу, их статус, их положение в российском государстве в контексте этого режима.

Также известны спонсоры этих шоу, этих постановок, которые публично анонсируются, то есть это многие из попавших под санкции компаний, частных лиц. Зная, что эта "мягкая" сила - культура, искусство - рассматривается как неотъемлемая часть российского режима, российской политики, то есть близкие отношения с такими лицами, с такими компаниями, показывают, пусть не открытым текстом, но определенное отношение человека", - заявил глава Комиссии.

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас / T. Lukšio/BNS nuotr.

Литовское гражданство, предоставленное спортсменке 30 лет назад в порядке исключения, предлагается аннулировать согласно вступившим в силу в этом году поправкам к закону, которые позволяют это сделать, если человек публично выражает поддержку государству, представляющему угрозу для интересов безопасности Литвы или ее союзников.

Власти Литвы утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Премьер-министр: "Информация была не в пользу Дробязко"



Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Комиссия по гражданству имеет право предложить лишить проживающую в России фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства, и приняла такое решение потому, что "появилась информация не в пользу Дробязко", заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Поскольку гражданство было предоставлено в порядке исключения, в то время ситуация оценивалась на основе имеющейся на тот момент информации при оценке достоинств или оснований для предоставления гражданства в порядке исключения, поскольку сейчас появилась иная информация и она не в пользу госпожи Дробязко, Комиссия по гражданству имела право принять такое решение и приняла его", - сказала Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

Отвечая на вопрос о том, какое решение, по ее мнению, следует принять по этому вопросу, премьер-министр отметила, что "это не совсем вопрос правительства", и не стала давать дальнейших комментариев.

Кайрис: "Прикрываться понятием "доброты" не следует"



Сімонас Кайрис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Министр культуры Симонас Кайрис считает правильной рекомендацию Комиссии по гражданству о лишении гражданства Дробязко.

По его словам, аргументы, приведенные фигуристкой в распространенном ею письме о том, что она "несет свет культуры и добра", не отражают действительности, поскольку ее выступления используются для формирования общественного мнения во враждебной стране.

"Я считаю, что гражданство - это четко определенная связь с государством. И я считаю, что все эти рассуждения и решения правильные. Потому что прикрываться понятиями добра и красоты, когда культура используется как оружие во враждебной стране, как инструмент формирования общественного мнения, не очень вяжется с гражданственностью", - заявил Кайрис журналистам в четверг.

Науседа поддержал решение

После того как Комиссия по вопросам гражданства предложила президенту Гитанасу Науседе лишить литовского гражданства проживающую в России фигуристку Маргариту Дробязко, он заявил, что сделает это в ближайшее время.

"Этот вопрос для меня абсолютно ясен. Так что я сделаю это в ближайшее время. Я думаю, что люди, которые хотят нести свет культуры и добра в сапогах агрессора, пусть продолжают это делать без гражданства Литовской Республики", - сказал Науседа журналистам в четверг, отвечая на вопрос, аннулирует ли он это гражданство.