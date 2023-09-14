Naujienų srautas

Работа
Новости 8 мин. назад

Евростат: "Число трудовых вакансий в Литве было ниже, чем в среднем в ЕС"

Выбоины на дорогах
Новости 19 мин. назад

Некоторые дороги в Литве до сих пор в трагическом состоянии: куда идут деньги, выделенные на их строительство?

Россия
Новости 1 ч. назад

Конференция памяти Донскиса в Вильнюсе задается вопросом: переживет ли Россия 2024 год?

Самолет (ассоциативное фото)
Новости 1 ч. назад

Литовская компания внесла свой вклад в процветание российской авиации: отправляла детали на сумму 1,5 млн. евро

Маргарита Дробязко
Новости 2 ч. назад

Комиссия рекомендовала лишить фигуристку Дробязко гражданства Литвы - Науседа поддерживает решение

Рига
Новости 2 ч. назад

У граждан России будет два года на сдачу экзамена по латышскому языку

А. Навальный
Новости 4 ч. назад

Фонд Навального просит страны Балтии разрешить въезд машин с номерами РФ

Мейлуте Рамонене
Новости 4 ч. назад

Профессор: «В Литве тенденция очевидна – все меньше тех, кто говорит по-русски, все больше - говорящих по-английски»

В Литве запущен первый сертифицированный в Европе 3D принтер для лекарств
Новости 4 ч. назад

В Литве запущен первый сертифицированный в Европе 3D принтер для лекарств

Александр Лукашенко
Новости 4 ч. назад

Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Гитанас Науседа
Новости 6 ч. назад

Науседа надеется на "зеленый свет" для членства Украины в НАТО в 2024 году

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (архивное фото)
Новости 7 ч. назад

Комиссия по гражданству будет решать вопрос Дробязко: фигуристка не будет участвовать

Российская пропаганда
Новости 7 ч. назад

В Литве будут заблокированы 53 IP-адреса, с которых доступны пропагандистские каналы РФ

Ким Чен Ын и Владимир Путин
Новости 7 ч. назад

Медалинскас: "Визит северокорейского лидера в Россию — это проявление слабости Путина"

Журналисты
Новости 7 ч. назад

Умер журналист "Настоящего Времени" Олег Ануфриенко

Дождь в Вильнюсе
Новости 7 ч. назад

Погода: с лета в осень – Литву ожидают дожди и похолодание

Новости2023.09.14 16:42

Евростат: "Число трудовых вакансий в Литве было ниже, чем в среднем в ЕС"

B
BNS, LRT.lt 2023.09.14 16:42
Работа
Работа / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

По данным Евростата, во втором квартале этого года количество трудовых вакансий в Литве было ниже, чем в среднем по странам Евросоюза (ЕС).

Число свободных рабочих мест, на которые работодатели активно искали сотрудников в Литве, достигло 2% всех позиций, или на 0,7 пункта меньше, чем в среднем по ЕС (2,7%), свидетельствуют данные Статистической службы ЕС.

За год - во втором квартале, по сравнению с тем же периодом 2022 года - в Литве этот показатель не изменился, за квартал он вырос на 0,1%.

В Латвии количество трудовых вакансий в апреле-июне достигло 2,8%, в Эстонии - 1,8 процента.

Больше всего вакансий было в Нидерландах (4,7%), Бельгии (4,6%) и Австрии (4,4%), меньше всего в Румынии и Болгарии (по 0,8%).

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Выбоины на дорогах
7
21 мин. назад

Некоторые дороги в Литве до сих пор в трагическом состоянии: куда идут деньги, выделенные на их строительство?

7
Россия
1 ч. назад

Конференция памяти Донскиса в Вильнюсе задается вопросом: переживет ли Россия 2024 год?

Самолет (ассоциативное фото)
1 ч. назад

Литовская компания внесла свой вклад в процветание российской авиации: отправляла детали на сумму 1,5 млн. евро

Маргарита Дробязко
7
2 ч. назад

Комиссия рекомендовала лишить фигуристку Дробязко гражданства Литвы - Науседа поддерживает решение

дополнено
7
Рига
2 ч. назад

У граждан России будет два года на сдачу экзамена по латышскому языку

А. Навальный
4 ч. назад

Фонд Навального просит страны Балтии разрешить въезд машин с номерами РФ

Мейлуте Рамонене
Интервью LRT.lt 11
4 ч. назад
Интервью LRT.lt

Профессор: «В Литве тенденция очевидна – все меньше тех, кто говорит по-русски, все больше - говорящих по-английски»

11
В Литве запущен первый сертифицированный в Европе 3D принтер для лекарств
4 ч. назад

В Литве запущен первый сертифицированный в Европе 3D принтер для лекарств

Александр Лукашенко
5 ч. назад

Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Гитанас Науседа
6 ч. назад

Науседа надеется на "зеленый свет" для членства Украины в НАТО в 2024 году

Ярмарка народов 2022
2023.09.13 17:22

В эти выходные в Вильнюсе пройдет «Ярмарка народов» и Фестиваль культуры ромов «Gypsy Fest»: программа мероприятий

Общественный транспорт в Вильнюсе
8
2023.09.14 08:36

Кризис общественного транспорта в Вильнюсе: маршруты сокращаются, некоторые водители в запое, а молодежь не хочет работать

8
Мобилизация в России
Интервью ЛРТ 6
2023.09.13 17:02
Интервью ЛРТ

Белорусский эксперт: "Дискуссия о закрытии границ будет сопровождать нас в ближайшие месяцы, а то и годы"

6
Мейлуте Рамонене
Интервью LRT.lt 11
2023.09.14 12:02
Интервью LRT.lt

Профессор: «В Литве тенденция очевидна – все меньше тех, кто говорит по-русски, все больше - говорящих по-английски»

11
Маргарита Дробязко
7
2023.09.14 14:40

Комиссия рекомендовала лишить фигуристку Дробязко гражданства Литвы - Науседа поддерживает решение

дополнено
7
Журналисты
2023.09.14 09:19

Умер журналист "Настоящего Времени" Олег Ануфриенко

Положительный тест на COVID-19
2023.09.13 18:50

В этом сезоне прививки от COVID-19 останутся бесплатными, можно прививать и мледенцев

Российская пропаганда
2023.09.14 09:22

В Литве будут заблокированы 53 IP-адреса, с которых доступны пропагандистские каналы РФ

А. Навальный
2023.09.14 12:35

Фонд Навального просит страны Балтии разрешить въезд машин с номерами РФ

Ким Чен Ын и Владимир Путин
2023.09.14 09:22

Медалинскас: "Визит северокорейского лидера в Россию — это проявление слабости Путина"