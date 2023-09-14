Евростат: "Число трудовых вакансий в Литве было ниже, чем в среднем в ЕС"

По данным Евростата, во втором квартале этого года количество трудовых вакансий в Литве было ниже, чем в среднем по странам Евросоюза (ЕС).

Число свободных рабочих мест, на которые работодатели активно искали сотрудников в Литве, достигло 2% всех позиций, или на 0,7 пункта меньше, чем в среднем по ЕС (2,7%), свидетельствуют данные Статистической службы ЕС.

За год - во втором квартале, по сравнению с тем же периодом 2022 года - в Литве этот показатель не изменился, за квартал он вырос на 0,1%.

В Латвии количество трудовых вакансий в апреле-июне достигло 2,8%, в Эстонии - 1,8 процента.

Больше всего вакансий было в Нидерландах (4,7%), Бельгии (4,6%) и Австрии (4,4%), меньше всего в Румынии и Болгарии (по 0,8%).