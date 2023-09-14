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Новости2023.09.14 11:51

Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.14 11:51
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / AP nuotr.

Европейский парламент принял резолюцию об отношениях с Беларусью, в которой призывает Международный уголовный суд выдать ордер на арест белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Согласно резолюции, Европарламент осуждает участие режима Лукашенко в "необоснованной, незаконной и неспровоцированной войне России против Украины", а также "поощрение языка вражды, дезинформации и пропаганды, повторяющих воинственную риторику Москвы".

Помимо этого, Европарламент осуждает режим Лукашенко за "массовые поставки боеприпасов и военной техники российской армии", за размещение и обучение российских войск в Беларуси, за поощрение деятельности "террористической организации" ЧВК "Вагнер", которую спонсирует Россия.

Также Европарламент считает режим Лукашенко причастным к незаконному вывозу 2150 детей, в том числе сирот, с оккупированных украинских территорий в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где они подвергаются "русификации" и "идеологической обработке". Согласно Римскому статуту МУС, отмечается в резолюции, это может быть квалифицировано как "депортация или насильственное перемещение населения".

Европарламент называет Лукашенко "таким же ответственным за эти военные преступления, как [президент России] Владимир Путин и [детский омбудсмен России] Мария Львова-Белова", ордер на арест которых МУС выдал в марте 2023 года.

Ранее в тот же день лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская обратилась к европейским парламентариям. "Беларусы хотят услышать, что их страна не будет отдана Путину в качестве утешительного приза". Она призвала депутатов поддержать европейскую перспективу для Беларуси и поднять на новый уровень отношения между Европой и демократическими силами в Беларуси.

Тихановская призвала к принятию меморандума, закрепляющего отношения между Европарламентом и оппозиционными демократами Беларуси, борющимися против режима Лукашенко.

По словам Тихановской, оппозиции потребуется поддержка в борьбе за установление демократии в Беларуси. Лукашенко заслуживает не места в международном сообществе, а билета в международный суд в Гааге, сказала лидер белорусской оппозиции.

Радио "Свобода"

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